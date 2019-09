Settembre pedagogico, “Personalizzare per includere”: il 24 settembre ad Andria

Il 24 settembre 2019, per il sedicesimo anno consecutivo, si svolge ad Andria l’appuntamento annuale del Settembre Pedagogico. La Rete di Scuole CISA, alla quale fanno capo le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del territorio andriese, con il patrocinio del Comune, organizza l’evento attesissimo dai docenti e che chiama a raccolta l’intera cittadinanza: studenti, genitori, dirigenti scolastici, associazioni culturali, enti locali, terzo settore.

Il titolo dell’evento è’: “Personalizzare per includere”. La sede è l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Lotti- Umberto I” sito ad Andria in via Cinzio Violante, n. 1

Il programma delle attività è il seguente:

24 settembre 2019

ore 16.30 Registrazione dei partecipanti

ore 17.00 saluti delle Autorità:

ore 17.30 Loredana Perla, Professore Ordinario Dipartimento di Scienze della Formazione Primaria, Psicologia e Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari sul tema “Personalizzare per includere”;

ore 19.00 dibattito

Moderatore: Celestina Martinelli, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Imbriani di Andria e Presidente della Rete di Scuola CISA.

ore 19.30 conclusioni.

Le adesioni degli interessati vanno inviate all’indirizzo di posta elettronica: andriacisa@libero.it

Il Dirigente Scolastico Celestina Martinelli, Coordinatore della Rete di Scuole CISA: «La tematica individuata quest’anno scaturisce dall’esigenza segnalata lo scorso maggio al termine del seminario degli Stati Generali per il sostegno tenutosi presso la scuola Salvemini di Andria. Si affrontò in quell’occasione il delicato tema dell’inclusione alla luce delle modifiche allora in corso del Decreto Legislativo n. 66/2017. Il nuovo decreto Inclusione, D.L. n. 96 del 7 agosto 2019 recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è stato pubblicato lo scorso 28 agosto nella Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 12 settembre, anche se mancano ancora i decreti attuativi. È l’occasione quindi per riflettere su cosa cambia e come cambia l’inclusione nella scuola alla luce della recentissima normativa. L’intervento della prof.ssa Loredana Perla indicherà concretamente ai docenti come personalizzare l’insegnamento per venire incontro alle esigenze di ciascun alunno. Si tratta dunque di un argomento attualissimo che richiama l’attenzione degli educatori, dei genitori e di quanti a vario titolo operano nel sociale».

Ai partecipanti sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione.