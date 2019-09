Faldoni abbandonati, tra smentite e verifiche fotografiche

Giunge alla nostra redazione, dopo la pubblicazione di un articolo in cui avevamo dato voce alla denuncia di un lettore a proposito dell'abbandono di faldoni contenenti pratiche degli Uffici del settore Socio-Sanitario in fase di trasloco, una nota con alcuni chiarimenti da parte dell'ente comunale e dell'Aro.

«Con riferimento all'articolo pubblicato in data 18 settembre 2019 sulla Sua testata dal titolo “Trasferimento uffici socio-sanitario, la denuncia: Documenti lasciati alla mercè di chiunque”, si segnala che, all'esito delle verifiche effettuate, è emerso quanto segue:

«I contenitori dei rifiuti sono posti all'interno del condominio, dunque in luogo privato, non per strada, alla mercè di chiunque e quello che è stato scartato – come dichiara il Dirigente del Settore Politiche Sociali, dott.ssa Ottavia Matera - è materiale documentale costituito da testi di legge, normative, circolari, bandi scaduti destinati al macero e dunque scartabili, e non da archiviare. Quindi nessun faldone contenente atti o procedimenti di ufficio sui quali è sempre stata osservata una scrupolosa riservatezza. Avevamo anche chiesto alla Ditta appaltatrice del servizio di procurarci i bustoni per lo scarto dei documenti ma, visto il peso che li avrebbe sfondati, hanno preferito che si utilizzassero direttamente i bidoni posti a piano terra. La foto segnala dunque una presunta approssimazione operativa che non appartiene a questo Settore, cui tutti invece riconoscono professionalità, competenza e dedizione, e segnala pure una punta di cattiveria che non meritiamo, impegnati come siamo in un'attività delicata, di ascolto e supporto alle fasce disagiate della città, svolta in qualche occasione, come insegna la cronaca, anche a prezzo della propria incolumità fisica».

L'A.R.O., a sua volta, ha chiesto chiarimenti alla ditta Sangalli secondo cui – come ricostruisce il Direttore Tecnico dello stesso Ambito, ing. Antonio Dibari - non è vero che i contenitori erano alla mercè di chiunque, perché il personale della Ditta era in zona giacché ha provveduto, più volte, a raggiungere la sede del Settore con un mezzo dedicato proprio al recupero e allo smaltimento del materiale cartaceo scartato».

In realtà, dalle foto inviate e pubblicate si vedono perfino i nomi degli intestatari delle pratiche: dobbiamo pensare quindi che siano state utilizzate cartelline con nomi e cognomi per contenere atti e regolamenti da destinare al macero?

Inoltre, i bidoni a cui si fa riferimento si trovano sì in un condominio, che però è "aperto" al passaggio del pubblico sia per la presenza degli uffici sia perché in esso vi è uno studio medico con due pediatre, per cui c'è un continuo andirivieni di gente, che ha notato appunto quanto poi denunciato dal lettore. Lungi da noi voler puntare il dito contro un settore la cui professionalità è riconosciuta, ma d'altro canto spetta ai giornali l'obbligo della denuncia laddove un fatto sia verificato e verificabile.