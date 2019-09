Un premio particolarmente significativo, sia per il momento storico di rinnovato interesse verso le tematiche ambientali, sia in una città che scopre quotidianamente di avere cittadini, piccoli e grandi, assetati di cambiamento: la scuola "Giuseppe Verdi" ha vinto il concorso nazionale "Bambini e natura" con il progetto didattico “Un’aula a cielo aperto”. Nella motivazione si legge che il premio è stato assegnato «per la realizzazione di una progettazione partecipata capace di coinvolgere la comunità scolastica e di sollecitare sentimenti di cura reciproci e verso la natura».

A ritirare il primo premio a Milano nei giorni scorsi la promotrice del progetto, l'insegnante Vincenza Di Schiena, che ha condotto i suoi piccoli allievi alla scoperta dello spazio naturale nel giardino della scuola, dove hanno creato un orto e hanno realizzato numerose attività: «Non ero sola, con me ho portato negli occhi uno per uno tutti i bambini, le colleghe, i genitori e amici che a qualsiasi titolo hanno preso parte al processo "Un’aula a cielo aperto". Dedico questo premio alla mia città. Che si svegli e decida di ripartire dai bambini, gli alberi e dall'educazione».

Bambini e Natura è un’associazione culturale impegnata nella ricerca e nella riflessione educativa a sostegno del rapporto tra uomo, con particolare attenzione a bambini e ragazzi, e natura.

Nell’intento di condividere pensieri, pratiche, risorse e approfondire la nostra ricerca, nasce nel 2015 il “Premio Bambini e Natura”, un riconoscimento che ha lo scopo di far emergere esperienze educative significative e portatrici di strategie innovative in merito al rapporto di bambini e ragazzi con la natura.

Alla docente andriese e a tutti coloro che si sono impegnati in questo progetto di alta valenza formativa vanno i complimenti della redazione, nella speranza che i piccoli semi piantati possano fiorire non solo nell'orto della scuola, ma in tutta la città.