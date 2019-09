Fondo per l’innovazione Sociale: il comune indice una manifestazione d’interesse

La gestione commissariale di Andria, con delibera di giunta ha ritenuto opportuno dare indirizzo al servizio Politiche Comunitarie per attivare una manifestazione d’interesse per la costituzione di un partenariato al fine di partecipare al bando “Fondo per l’Innovazione Sociale” predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Il Comune di Andria, dunque, ritiene necessario attivare un partenariato pubblico/privato tra diversi portatori di interesse (pubblica amministrazione, soggetti privati o del privato-sociale, investitori), finalizzato ad avviare pratiche che rispondano in modo innovativo a specifiche problematiche sociali, quali l’inclusione sociale, l’animazione culturale, la lotta alla disoccupazione giovanile e allo spopolamento giovanile, proponendo anche nuove modalità di governance e di azione.

I soggetti che saranno selezionati al termine della presente procedura, unitamente all'Amministrazione Comunale, definiranno il progetto da sottoporre, entro i termini di scadenza fissati dall'Avviso emanato dalla Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ai fini dell’approvazione e del relativo finanziamento.

Il Fondo per l’innovazione sociale di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2018 (di seguito D.P.C.M.) finanzia interventi di cui all’art. 5 del medesimo D.P.C.M. nell'ambito di un Programma triennale per l’innovazione sociale finalizzato a rafforzare la capacità delle pubbliche amministrazioni di realizzare interventi di innovazione sociale volti a generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali, con il coinvolgimento di attori del settore privato. In particolare, gli interventi finanziabili sono:

Intervento I - studio di fattibilità e pianificazione esecutiva. Il Fondo finanzia la realizzazione di uno studio di fattibilità comprensivo di un piano esecutivo.

Intervento II - sperimentazione. Il Fondo finanzia una sperimentazione che applichi quanto previsto dallo studio di fattibilità in partenariato con i soggetti privati e/o pubblici individuati nel medesimo studio.

Intervento III - sistematizzazione. Il Fondo finanzia in consolidamento della sperimentazione attraverso la costruzione di strumenti di finanza d'impatto che consentano di replicare in contesti diversi e/o più ampi, gli interventi per i quali è stata condotta la sperimentazione al fine dell'implementazione e dell'incorporazione degli stessi nelle politiche pubbliche locali.

Gli interventi di cui di cui sopra, ciascuno della durata massima di un anno, sono progressivi e propedeutici l’uno all’altro.

Descrizione del partenariato

Al fine della partecipazione al bando nazionale del Dipartimento della Funzione Pubblica di cui al DPCM 21 dicembre 2018, il beneficiario Comune di Andria intende costituire un partenariato secondo le regole del bando stesso e, cioè, prevedendo:

un soggetto fornitore del servizio o attuatore dell’intervento;

un investitore o finanziatore privato;

altri soggetti pubblici e del settore privato individuati sulla base dello specifico contributo che apporteranno all’ideazione e realizzazione del progetto.

I soggetti beneficiari del Programma triennale di innovazione sociale sono i Comuni capoluogo e le Città metropolitane.

Risorse

Le risorse destinate a finanziare progetti sperimentali nell’ambito dell’intervento I non possono superare l’importo di euro 150.000,00 ciascuno, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione per il medesimo Intervento I per un totale ammontante a € 3.150.000,00 (tremilionicentocinquantamila/00).

Le risorse destinate a finanziare progetti sperimentali nell’ambito dell’intervento II non possono superare l’importo di euro 450.000,00 ciascuno, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione per il medesimo Intervento II per un totale ammontante a € 8.100.000,00 (ottomilionicentomila/00).

Le risorse destinate a finanziare progetti sperimentali nell’ambito dell’intervento III non possono superare l’importo di euro 1.000.000,00 ciascuno, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione per il medesimo Intervento III per un totale ammontante a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

Destinatari

Il gruppo target dei destinatari è costituito da soggetti svantaggiati e vulnerabili, in particolare giovani esposti a rischio marginalità lavorative ed esposti all’emigrazione, giovani in età lavorativa e studenti universitari, laureati, giovani del territorio anche occupati ma residenti fuori regione. Con l'Avviso il Comune di Andria intende realizzare una manifestazione di interesse finalizzata a individuare una partnership per la realizzazione di una proposta progettuale da presentare al dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2018: “Modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di Innovazione Sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018” (G.U. Serie Generale n. 32 del 7 febbraio 2019).

Azioni strategiche

L’analisi di fattibilità dell’Intervento I – Studio di fattibilità e pianificazione esecutiva oggetto del presente avviso, per le finalità su riportate dovrà mirare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla realizzazione delle seguenti azioni strategiche:

1. Ricerca-azione, in grado di valorizzare il protagonismo dei destinatari e co-costruire linguaggi, strumenti e attività volte al superamento dei rischi di abbandono del territorio e all’implementazione di percorsi di formazione, inserimento lavorativo e auto-imprenditorialità;

2. Co-progettazione e realizzazione con i destinatari di una app innovativa, gratuita e accessibile, in materia di informazione e di orientamento alla formazione professionale e alle politiche del lavoro in termini di costruzione di reti e relazioni con players nazionali e internazionali;

3. Definizione di una mappa geo-localizzata delle opportunità e dei servizi del territorio e di una mappa con indici strutturali di potenzialità;

4. Programmazione di percorsi individualizzati di sviluppo della professione e di auto-imprenditorialità;

5. Percorsi di creazione di valore mediante la creazione di una rete / network di esperienze di uomini di successo;

6. Creazione di idee e professioni nuove, imprese 4.0 innovative, di laboratori di innovazione e di finanza sociale, spazi di co working attraverso un impiego avanzato delle tecnologie digitali;

7. Realizzazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento lavorativo e di percorsi di formazione/accompagnamento al lavoro autonomo e all’auto-imprenditorialità nei nuovi contesti tematici oggetto del presente avviso; (innovazione tecnologica, digitale, logistica, mktg territoriale, ecc.);

8. Attivazione di percorsi dedicati di ricerca attiva del lavoro, finalizzati al reinserimento nel mondo del lavoro e allo svincolo da forme continuative di supporto a carattere esclusivamente assistenzialistico;

9. Avvio di percorsi innovativi, diversificati e dedicati di ricerca attiva del lavoro ottimizzando le realzioni stabili tra mondo professionale, imprenditoriale e accademico anche con il coinvolgimento di altri territori;

10. Avvio di percorsi innovativi di sviluppo locale e innovazione sociale in grado di migliorare l’offerta di opportunità e di condizioni ambientali accessibili, con particolare attenzione alla economia circolare, all’innovazione digitale e sociale, alla finanza di impatto sociale, al crowfounding civico e ai social bonds;

11. Allocare sul territorio funzioni, competenze e tecnicalità che permettano al tessuto socio economico di connettersi con un sistema di relazioni con il nord del Paese e con l'Europa, mettendo a fattor comune il sistema di relazioni già sviluppate dal territorio nord barese.

12. Attivare strumenti finanziari per il welfare e l’economia sociale attraverso l’impact investing, i bondi etici e i bond ad impatto sociale, il social venture capital e la collaborazione con le fondazioni. Individuare il campo di applicazione di tali strumenti favorendo la domanda di coesione sociale delle comunità locali e per dare respiro alle funzioni degli enti locali.

13. Indagare il rapporto tra creazione di valore finanziario e creazione di valore sociale, remunerazione dell’investimento e impatto sociale delle attività finanziate. Adozione di un modello di pay by result col quale vengono pagati i risultati ottenuti in termini di impatto sociale. Il valore prodotto è il risparmio dovuto all’uscita dei soggetti beneficiari dal ciclo della spesa pubblica in termini di sussidi e assistenza diretta in grado di produrre risparmi nei bilanci pubblici.

14. Valorizzazione e riutilizzo dei luoghi pubblici, dei beni comuni e dei beni confiscati.

Le proposte progettuali relative allo studio di fattibilità e pianificazione esecutiva dovranno riguardare i temi sopra descritti.

Il termine per presentate la manifestazione di interesse scade il 27 settembre e può essere inoltrata a mezzo a/r oppure a mezzo pec.

Il numero della determina è 2596 del 3/9/2019 pubblicata sull'albo pretorio del comune di Andria.