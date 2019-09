Ricorre oggi il decimo anniversario dalla scomparsa del diacono Tonino Troia.

Il suo ricordo è ancora vivo tra i suoi tanti amici ed estimatori. Docente di tecnica e successivamente di educazione fisica alla Scuola Media “A. Manzoni” ed al Liceo Classico “C. Troja” di Andria, poi all'ITC “Dell'Olio” di Bisceglie (la sua seconda città), Tonino Troia è conosciuto dai più oltre che per la sua grande passione per l'arte, la pittura in particolare, per aver svolto ininterrottamente per circa 24 anni il ministero di Diacono - a volerlo fu Mons. Giuseppe Lanave, di cui Tonino fu tra i suoi figli spirituali - ministero che svolse prima alla Chiesa Cattedrale e successivamente a S. Francesco ed a S. Nicola di Myra, nel suo amato centro storico, dove risiedeva.

Tante le sue personali di pittura realizzate nei suoi lunghi anni di attività artistica e tante le attestazioni tributategli per questa immensa passione, che lo accompagnava nei pochi momenti che riusciva a sottrarre al ministero di Diacono ed alla sua amata Famiglia.

Con amore ha servito la chiesa, nell'obbedienza, nel dominio di sé per la sua forte personalità, nella dedizione generosa per gli ammalati, per i deboli nello spirito, per tutti uno sguardo, un sorriso una parola un gesto di carità sia materiale che spirituale.

Nel decimo anniversario dalla sua scomparsa sarà ricordato con una messa in suffragio nella chiesa cattedrale domenica 26 settembre alle ore 19.