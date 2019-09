Trattamento di persone segnalate per tossicodipendenza, protocollo tra Prefettura e Asl Bt

Sarà sottoscritto giovedì 26 settembre un Protocollo d’Intesa tra la Prefettura di Barletta Andria Trani e la Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Barletta Andria Trani per una collaborazione operativa nel trattamento di persone segnalate ai sensi degli articoli 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi) e 121 (Segnalazioni al Servizio Pubblico per le Tossicodipendenze) del Testo Unico delle Leggi in materia di Tossicodipendenza (D.P.R. 309/90).

Nell’occasione, alle ore 10.00, presso la Sala Riunioni al primo piano dell’Ufficio Territoriale del Governo in Barletta, il Prefetto Emilio Dario Sensi ed il Direttore Generale della ASL BT Alessandro Delle Donne illustreranno alla stampa i contenuti dell’accordo.