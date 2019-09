Conferimento rifiuti indifferenziati, la ditta fa causa al comune per presunti debiti pregressi

Alle cause già in essere per diverse situazioni debitorie da definirsi, se ne aggiunge un’altra, quella riguardante il conferimento dei rifiuti indifferenziati.

Infatti, è stato notificato all’ente comunale il ricorso per decreto ingiuntivo e il decreto di ingiunzione di pagamento, reso dal giudice del Tribunale di Trani, riguardante una serie di fatture emesse dalla società e non pagate per un valore pari 152.707, 26 euro, a cui bisognerà aggiungere la somma di 15.270, 73 a titolo di iva, oltre agli interessi e alle spese legali.

Il comune da parte sua ha deciso di opporsi e di nominare il difensore che lo rappresenterà e difenderà nel giudizio dinanzi al Tribunale di Trani e negli eventuali e successivi gradi di giudizio.