Un record di presenze che simboleggia l'attenzione di cui gode il nostro maniero nei flussi turistici: domenica scorsa, infatti, in occasione della apertura straordinaria gratuita per l'iniziativa "Io vado al museo" nell'ambito delle giornate del Patrimonio, sono state registrate circa 2500 presenze a Castel del Monte.

I numeri continuano a crescere, di anno in anno, come testimoniano le statistiche nazionali, e impongono una seria riflessione sulla necessità di dotare la nostra città e il territorio che circonda il castello di adeguate infrastrutture per accogliere i turisti in maniera sempre più efficace.

Le prossime aperture gratuite;

Prime domeniche dei mesi di ottobre, novembre e dicembre;

3 dicembre - GIORNATA DELLA DISABILITA’;

5 dicembre - ANNIVERSARIO PROCLAMAZIONE BENE UNESCO

26 dicembre - ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI FEDERICO II.