Quanti di noi conoscono e applicano uno dei motti più famosi in tema di solidarietà? “Aiutare il prossimo”: spesso sembra purtroppo solo una frase fatta, uno dei buoni propositi che tutti quanti prima o poi vorremmo provare a mettere in atto. Ma sappiamo benissimo che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, tra l’impegno e l’atto concreto c’è anzi un oceano di buone intenzioni. Non per tutti però: ci sono storie che vogliamo raccontare affinché possano essere un esempio per tutti coloro che, malgrado siano grati alla vita per la qualità della stessa, non hanno ancora trovato la maniera per ringraziare il Padre eterno.

La storia di Chiara Gianandrea e Giuseppe Di Nanni è una di quelle che bisogna raccontare: una storia che ispira, che può realmente fare la differenza e illuminare tanti altri imprenditori andriesi. Chiara e Giuseppe si occupano di imprenditoria tessile in una maniera innovativa e sostenibile: recuperano infatti gli scarti di tessuti, che vengono utilizzati per la creazione di accessori, proposti a clienti che affidano loro le commesse dei prodotti per Brand importanti, che oltre a diventare degli esclusivi ed originali capi di abbigliamento hanno anche un inestimabile valore sociale in quanto frutto di un'attività di recupero di tessuti che diversamente si sarebbero persi. Pertanto dagli scarti nascono le proprie collezioni esclusive. Chiara e Giuseppe hanno saputo della sartoria sociale del più ampio progetto “La Teranga” messo in atto dagli operatori e dai Volontari della comunità Migrantesliberi con il valido apporto degli ospiti della comunità ed hanno pensato di coinvolgerli nella realizzazione di alcuni di questi oggetti. Il risultato è una collaborazione che continua e che tende a consolidarsi grazie all'intesa: l’integrazione passa attraverso il lavoro e il riconoscimento del valore di tutti e tutto. È questo il segreto: la capacità di distribuire benessere e dignità.

Nel video l'intervista ai protagonisti.