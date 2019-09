Progettazione del nuovo ospedale: c'è la delibera di cofinanziamento della Asl Bt

Con delibera n.1666 del 23 settembre la Direzione Generale della Asl Bt ha recepito la delibera di Giunta Regionale n.1512/2019 con la quale si è preso atto del parere favorevole del Nucleo di Valutazione ministeriale sull’accordo di programma per la realizzazione del nuovo ospedale di Andria. La stessa delibera regionale autorizza l’impegno delle somme dovute a titolo di contributo regionale, e pari al 5 per cento del finanziamento complessivo, per le attività propedeutiche alla realizzazione dell’opera.

«L’iter è avviato, il progetto esiste ed è stato approvato dal Nucleo di valutazione ministeriale – dice Alessandro Delle Donne, Direttore Generale Asl Bt – stiamo andando avanti secondo una tabella di marcia che ci fa essere ottimisti e di fa dire che potremmo avere l’opera realizzata entro 5 anni. Attendiamo i passaggi ministeriali necessari e per parte nostra, sostenuti dagli uffici regionali, proseguiamo a ritmo sostenuto.