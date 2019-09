GenerAzione on Tour, domani l'evento conclusivo

Giovedì 26 settembre 2019 avrà luogo l’evento intitolato "#Generazione on Tour" a conclusione del Progetto #GenerAzione: giovani attivi contro violenza, discriminazioni e intolleranza che si è posto l’obiettivo di prevenire il fenomeno della violenza attuando azioni di informazione/formazione tra gli alunni e gli studenti. Gli interventi posti in essere sono stati rivolti in particolare ad una popolazione studentesca compresa tra i 12 e i 16 anni.

L’evento si svolgerà in due momenti distinti nell’arco della stessa giornata: in mattinata dalle ore 10:00 è previsto un dibattito che vedrà anche l’intervento del Dott. Benedetto Fera presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di 1° Grado "P. Cafaro" sita in via Stradella n. 1 ad Andria mentre nel pomeriggio dalle ore 18:00 avverrà la premiazione degli studenti che hanno partecipato al contest fotografico e di scrittura e interverrà il Dott. Antonio Di Gioia, Presidente Ordine Regionale degli Psicologi, presso la Sala Conferenze del Chiostro San Francesco sito in via San Francesco n. 12 ad Andria.

Co-organizzatori dell’evento sono: Forum Città di Giovani Andria e L’Associazione L’Altrove.

La cittadinanza è invitata a partecipare.