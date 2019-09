Le uniche notizie certe del centro del quartiere “Fornaci” sono l’inaugurazione avvenuta l’11 maggio 2015 e l’intitolazione a “Don Pino Puglisi”.

Al di fuori di tali informazioni, a distanza di quattro anni dall’apertura non si sa più niente. Negli anni, le motivazioni che non hanno permesso di utilizzare la struttura sono state diverse, ovvero, in un primo momento fu detto che le responsabilità fossero di qualche fornitore per mancati allacci e poi si sostenne che fu l’impresa esecutrice dei lavori ad abbandonare l’opera. A queste “scuse” ne sono state accampate tante altre, ma mai è stata detta la verità sulla mancata apertura del centro.

Nel tempo che si è perso per i rimpalli di responsabilità, l’intera struttura è deperita ed è stata “inghiottita” dall’incuria e dall’abbandono, diventando la stessa un problema per il quartiere più che un’opera strategica di riqualificazione, così come previsto quando fu pensata e progettata.

La politica ha abdicato da tempo al prorio ruolo di custode del “bene comune” e il centro “Fornaci”, insieme a tante altre opere che si trovano nella stessa situazione, rappresenta l’emblema di questa situazione in cui i beni comuni che dovrebbero essere risorse per i quartieri in cui si trovano e per l’intera comunità, soprattutto se gli stessi si trovano in periferia, sono diventati un’emergenza da affrontare con determinazione. Il problema di fondo è che, spesso, il bene comune è stato concepito come un vessillo da utilizzare soltanto nelle grandi occasioni e per le passerelle, senza prendersene cura durante gli altri giorni dell’anno.

Per dirla con una frase di Don Puglisi: “il primo dovere nel quartiere è rimboccarsi le maniche. E i primi obiettivi sono i bambini e gli adolescenti: con loro siamo ancora in tempo, l'azione pedagogica può essere efficace”.

È proprio questa azione che si spera possa mettere in atto l’attuale gestione commissariale che, nonostante le mille difficoltà, sta risolvendo diverse questioni su cui erano stati spenti i riflettori da tempo. Ovviamente, ciò che si auspica è che ad avere a cuore situazioni simili non siano soltanto le Istituzioni, ma l’intera comunità che deve riappropriarsi degli spazi negati per provare a immaginare una migliore prospettiva di città.