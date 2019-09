Libri di testo, ancora tante le incertezze ad anno scolastico avviato

La questione dei libri di testo scolastici sembrava essere stata risolta per il meglio e si sperava che, almeno quest’anno, agli studenti e alle famiglie fossero state date delle certezze. Invece, sembrerebbe che vi siano ancora problemi che, inevitabilmente, avranno ricadute soprattutto sui ragazzi. Di seguito riportiamo la segnalazione di una nostra lettrice, auspicando che le Istitutizioni possano dare risposte non solo alla stessa, ma a tutte quelle famiglie che si trovano nella stessa situazione.

«Gentile redazione, scrivo per segnalare la situazione che si sta creando in merito alla fornitura dei libri di testo.

Negli anni precedenti si era optato per il rimborso totale o parziale delle spese documentate con scontrini e fatture (spese che, per il primo anno di scuola media – scuola dell’obbligo - superano abbondantemente i 300 euro). Quest'anno, alcune scuole medie del nostro territorio hanno scelto il comodato d'uso gratuito.

Tantissimi genitori di alunni di prima media hanno già provveduto ad ordinare ed acquistare i libri (visti anche i tempi di consegna delle tante nuove edizioni), per non mettere i propri figli nella situazione di ritrovarsi a iniziare il nuovo anno scolastico senza il materiale e per evitare il disagio che è stato creato l’anno scorso per la questione riguardante le cedole che ha comportato in tantissimi casi il ritiro dei libri a fine novembre.

Ora mi chiedo: come potevano questi genitori non provvedere ad acquistare i libri anticipandone la spesa nell'interesse dei propri figli, reduci come sono da una esperienza così negativa? Il comodato d'uso può essere considerato un retaggio del passato, oppure no?

Ad ogni modo c'è il rischio concreto di ledere la dignità dei ragazzi nei confronti dei propri compagni nel caso non siano rigidamente rispettate le regole del diritto alla privacy di cui tanto si parla. Faccio presente, e voglio sottolineare, che nel primo bando non c'era nulla che facesse intuire che la scelta del comodato d'uso gratuito da parte della scuole aderenti (e non delle famiglie - le vere destinatarie di un provvedimento di sostegno così importante su tutto il territorio nazionale) escludesse la possibilità di chiedere in alternativa la modalità del rimborso.

Ad oggi il bando risulta prorogato e dei libri nemmeno l'ombra.

I ragazzi della famiglie a cui è stata accettata l'istanza sono, a tutt'oggi, sprovvisti dei libri di testo. Nella speranza di ricevere delucidazioni in merito da parte di Comune e Regione, porgo cordiali saluti».