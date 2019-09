Tommaso Caracciolo ha 28 anni e origini andriesi. Trasferito a Milano ha concluso da qualche giorno una grande sfida con se stesso, ovvero, partire in bici da Milano per raggiungere Capo Nord e ammirare l’aurora boreale.

Partito il 1 luglio, e per 73 giorni, ha percorso 6.500 km attraversando città e foreste, con condizioni climatiche a volte avverse e a volte favorevoli e problemi meccanici della bici che hanno reso l’impresa una sfida con la s maiuscola.

Tantissime le città attraversate: Chiavenna, Sargans, Zurigo, Friburgo, Strasburgo, Germersheim, Francoforte, Bielefield, Brema, Amburgo, Lubeck, Copenaghen, Malmo, Goteborg, Oslo, Trondheim, Mosjoen, Bodo, Moskenes, Alta, Nordkapp.

Eppure, Tommaso, nonostante tutto, è riuscito ad affrontare con coraggio, determinazione e solitudine il suo viaggio e a raggiungere l’obiettivo che si era prefissato.

Una metafora di vita che dovrebbe insegnare ai tanti giovani che i propri sogni si realizzano con la fatica, il non lasciarsi demoralizzare dai tanti incidenti di percorso che possono capitare e un po’ di sana follia.

Sarà lo stesso Tommaso, in un video in esclusiva per la nostra redazione, a raccontarsi e a raccontare l'esperienza vissuta.