La Viniltex Srl e Prudente tra le imprese Storiche premiate dalla Camera di Commercio

Saranno premiate domattina due imprese storiche di Andria, tra le 40 di Bari e della Bat, presso la sala convegni della Camera di Commercio di Bari a seguito di una selezione avvenuta grazie ad un bando promosso dall’ente camerale che intende riconoscere i valori storici della cultura d’impresa del territorio della provincia di Bari e Bat premiando quelle imprese che nel tempo hanno trasmesso con la loro longevità un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali.

In particolare questa iniziativa ha lo scopo di attestare il valore di tutti gli imprenditori e le imprenditrici “storici” che continuano, grazie alla loro capacità di rinnovarsi, a contribuire allo sviluppo economico del territorio, rappresentando una preziosa testimonianza della tradizione imprenditoriale locale, nonostante le difficoltà del contesto socio-economico e la complessità della congiuntura economica, mettendo in campo le loro reali energie e seguendo quei principi di qualità che hanno saputo esprimere per lungo tempo.

A ritirare il diploma di benemerenza e la targa ci sarà la Viniltex srl di Andria rappresentata Comm. Lorenzo Liso: «Sono onorato del prestigioso riconoscimento ricevuto dalla Camera di Commercio di Bari - ci dice l’Amministratore Unico della VINILTEX Srl -, riconoscimento che gratifica la nostra azienda ed il lavoro svolto da tutti i nostri collaboratori da oltre quarant’anni».

Della città federiciana sarà premiata anche la storica drogheria e coloniali “Prudente” ubicata in piazza Umberto I, fondata nel 1934 da Gioacchino Prudente, specializzata nella vendita di “coloniali ed agricoli”. Caratteristica della drogheria “Prudente” era ed è ancora oggi quella di trattare ogni avventore come una persona di famiglia, dispensando all’occorrenza consigli, suggerimenti su come adoperare il prodotto acquistato ed altro ancora.

Dopo un accurato restauro, la terza generazione, ovvero un altro Gioacchino, questa volta con cognome Di Pasquale, insieme alla moglie Tina tengono viva la tradizione di famiglia portando avanti ancora oggi e con successo l'antica attività sotto una nuova veste.

Alla Viniltex srl e a Prudente i nostri migliori auguri.

A loro va da domani anche la possibilità di utilizzare il marchio di “Impresa storica”. Un ulteriore riconoscimento e prestigio all’encomiabile lavoro svolto nel tempo.