Si è tenuta stamattina, in concomitanza con tutto il resto del pianeta, la marcia per le vie cittadine per il clima #FridaysForFuture.

Le motivazioni che hanno spinto gli studenti a scendere in piazza sono la forte presa di coscienza e di consapevolezza delle problematiche ambientali e climatiche che sta facendo agitare le nuove generazioni, spinte anche dalla battaglia portata avanti dall'attivista svedese Greta Tunberg, e che sta riportando al centro della discussione politica la "questione ambientale", su cui si stanno confrontando anche i grandi della Terra.

A parteciparvi tanti ragazzi, con associazioni e semplici cittadini con numerosi cartelli e messaggi che si rifacevano agli slogan sessantottini, con l'aggiunta della questione climatica e ambientale.

Al netto delle critiche e delle contraddizioni, tutto questo fermento fa ben sperare, per il futuro della comunità e dell'intero pianeta.

È l'inizio di un nuovo "sessantotto ambientalista"?