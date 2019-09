Lo avevamo anticipato già ieri: sono state premiate questa mattina ben 3 imprese storiche di Andria, tra le 40 di Bari e della Bat, presso la sala convegni della Camera di Commercio di Bari a seguito di una selezione avvenuta grazie ad un bando promosso dall’ente camerale che intende riconoscere i valori storici della cultura d’impresa del territorio della provincia di Bari e Bat premiando quelle imprese che nel tempo hanno trasmesso con la loro longevità un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali.

Al territorio andriese sono stati assegnati ben 3 riconoscimenti: hanno ritirato il premio di "Impresa storica", infatti, la Viniltex srl di Andria rappresentata dal Comm. Lorenzo Liso, la storica drogheria e coloniali “Prudente” ubicata in piazza Umberto I, fondata nel 1934 da Gioacchino Prudente, specializzata nella vendita di “coloniali ed agricoli”, e il Museo del Confetto "Mucci".

Il “Museo del confetto” è dedicato a Giovanni Mucci, figlio di Nicola che, con grande impegno e passione per il suo lavoro, rese possibile il successo della piccola azienda familiare andriese a livello nazionale ed internazionale. Il progetto di uno spazio museale dedicato alle piccole delizie dell’azienda, è un sogno diventato realtà per Mario Mucci, nipote dell’imprenditore andriese che nel lontano 1894, dopo un apprendistato a Napoli presso la famosa scuola dolciaria della famiglia Caflisch, decise di intraprendere proprio ad Andria, la fortunata avventura nella produzione di confetti e praline. Percorrendo un breve excursus storico, è curioso ricordare uno dei ricoscimenti per la famiglia Mucci e cioè la medaglia d’oro ricevuta, l’8 gennaio 1930, per aver fornito alla famiglia Savoia, i confetti nuziali durante il matrimonio tra il principe ereditario Umberto e la principessa del Belgio Maria Josè.

A consegnare i premi, il presidente della Camera di Commercio, il dott. Alessandro Ambrosi: alle aziende andriesi il plauso e gli auguri per l'encomiabile lavoro svolto nel tempo.