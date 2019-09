Comodato d'uso gratuito dei libri di testo, Matera: «Convocati i dirigenti scolastici interessati»

Sono giunte le precisazioni del Servizio Pubblica Istruzione alla segnalazione, da noi pubblicata, di una madre che sollevava alcune questioni inerenti i libri di testo scolastici: «è bene precisare che, nel mentre il costo dei libri scolastici delle scuole primarie è a carico del Comune, il rimborso, parziale o totale, del costo dei libri adottati dalle scuole secondarie di primo e secondo grado è a carico della Regione.

Detto questo, appare evidente che tutte “le incertezze”, cui si fa riferimento afferiscono alla vicenda, discussa ampiamente, della costituzione del fondo presso le scuole primarie per l'acquisto dei libri, mentre la vicenda lì riportata riguarda il rimborso del costo dei libri in favore delle famiglie degli alunni frequentanti le scuole secondarie.

Quanto al primo punto si ribadisce che non vi è nessuna incertezza, posto che il Comune di Andria ha già fornito la provvista economica alle scuole, di talchè ogni eventuale ritardo non gli può essere addebitato.

Quanto, invece, alla vicenda rappresentata nell'articolo in questione, è bene precisare che la Regione Puglia, già dall'anno scolastico 2018/2019, ha sperimentalmente previsto che le scuole avrebbero potuto candidarsi ad acquistare in proprio i libri per gli alunni aventi diritto al beneficio, frequentanti il proprio istituto, concedendoli agli stessi a titolo di comodato d'uso.

Ebbene, tale modalità è stata reiterata anche per l'anno scolastico in corso e, conseguentemente, alcune scuole si sono candidate.

Sta di fatto – prosegue l'avv. Matera - che, benché sulla piattaforma informatica regionale, presso cui le famiglie dovevano iscriversi per richiedere il beneficio, fosse ben precisato che, in caso di frequenza presso gli istituti che si sono candidati alla sperimentazione del “comodato d'uso”, i libri sarebbero stati acquistati direttamente dalle scuole, alcuni genitori, tra cui evidentemente la lettrice che ha segnalato il caso (o chi per lei), hanno provveduto autonomamente all'acquisto e oggi ne reclamano il rimborso.

Si tenga conto che il Servizio Pubblica Istruzione, che ha estrapolato dal sistema informatico l'elenco degli alunni frequentanti le scuole che hanno aderito al comodato d'uso, con il relativo importo da corrispondere a ciascuna scuola, (peraltro ancora in fieri a causa della riapertura dei termini) si ritrova a dover certosinamente distinguere coloro che, invece, incuranti delle avvertenze, hanno autonomamente deciso di comportarsi diversamente, e a sottrarre, dalle somme spettanti alle scuole, la spesa assunta dai genitori renitenti.

Ciò, evidentemente, crea un caos indescrivibile e denota davvero una scarsa attitudine al rispetto delle regole. Né appare di alcun pregio la considerazione sul “retaggio del passato” perchè, anzi, la modalità del comodato d'uso, peraltro adottata indistintamente da tutte le scuole di alcuni Comuni limitrofi, in primis dalla città di Bari, oltre che corrispondere ad una esigenza di contenimento della spesa pubblica, non credo leda la dignità di alcuno, ove la scuola adotti la giusta riservatezza nella consegna dei libri.

Ad ogni buon conto dispiace che ancora una volta degli “agitatori di popolo” mistificando la realtà dei fatti, addossino responsabilità al Comune e, in primis, a chi ha la responsabilità gestionale degli atti, per vicende che in altre città non assurgono mai ai “disonori” della cronaca, posto che in altri contesti tutti osservano le regole poste in anticipo, senza poi contestarle per disattenzioni proprie.

Da ultimo si precisa che, il servizio ha già convocato i dirigenti scolastici interessati dalla vicenda con il preciso intento, da un lato, di informarli che, nonostante le complicazioni ed il notevole aggravio di lavoro, pur di non creare danno ai cittadini, procederà a stralciare dagli elenchi del comodato i nominativi che hanno acquistato in proprio i libri e, quindi, ad acquisire dagli stessi gli scontrini, per poi procedere al rimborso, e nel contempo invitarli, per il futuro, a candidarsi alla sperimentazione del comodato d'uso consapevolmente e previa corretta e capillare informazione alle famiglie, avvertendole – conclude l'avv. Matera - che il servizio non intenderà più supportare e correggere le anomalie che quest'anno si sono verificate».