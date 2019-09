"Cuore nostro", un'app e tre nuovi defibrillatori per salvare vite umane

Tre giorni di festa parrocchiale per San Michele Arcangelo

Partono da oggi i festeggiamenti per San Michele Arcangelo, protettore dell’omonima parrocchia e di San Giuseppe. Questo il calendario: oggi, 27 settembre, ore 20:00: incontro di preghiera per l'inizio dell'anno pastorale;sabato 28 settembre, ore 16:30: biciclettata per tutta la