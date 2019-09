In molti nei giorni scorsi hanno criticato la partecipazione, in particolare dei ragazzi, allo sciopero globale dei Fridays for Future: oggi gran parte dei partecipanti al corteo ha dato una “lezione” a tutti gli andriesi ripulendo da rifiuti di ogni genere, dai mozziconi di sigaretta alle cartacce fino ad arrivare perfino a pneumatici e oggetti di ogni tipo, diversi quartieri di Andria, dal centro alla periferia.

Già ieri gli alunni di una classe del liceo “Carlo Troia“ avevano dato il loro contributo ripulendo le aree perimetrali dall’istituto scolastico, in cui arrivano rifiuti lanciati dall’esterno del cancello.

Oggi il “boom”: con il coordinamento della associazione 3Place, aiutata da tantissime altre associazioni di volontariato e da singoli cittadini di buona volontà, la pulizia globale è stata un successo. L’obiettivo ora però è di educare gli incivili a non sporcare continuamente e sfacciatamente la nostra città, partendo dai piccoli gesti come gettare mozziconi o lanciare le cartacce fino ad arrivare alla riduzione globale dei rifiuti per un mondo più vivibile.

L’onda verde sta travolgendo fortunatamente anche la nostra città!