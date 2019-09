L’alto funzionario di pubblica sicurezza, Sandro Menichelli, sabato mattina, ad Andria, ai giovani studenti delle classi V dell’istituto E. Carafa, ha presentato il suo libro “Galassia Islamica – le ragioni del terrore” pubblicato da Intermedia Edizioni.

L’evento, fortemente voluto dall’ass. Sinergitaly rappresentata da Riccardo Di Matteo, su assenso del dirigente scolastico Vito Amatulli - da sempre attento alla promozione di momenti di confronto e dibattito sui grandi temi socio-culturali -, ha focalizzato l’attenzione sulla comprensione delle ragioni di chi, anche se cresciuto nelle società europee e secondo i nostri valori, sceglie, professandosi islamico, la strada del terrorismo.

Con circa 1,8 miliardi di fedeli, vale a dire il 23% della popolazione mondiale, l’Islam è la seconda religione del mondo per consistenza numerica dopo il cristianesimo e di questi, i fondamentalisti sono una minima parte, ma non trascurabile.

La cronaca e le inchieste giornalistiche hanno reso famigliari termini quali jihad, califfato, foreign fighters, e ci pongono oggi più che mai la necessità di approfondire l’argomento Islam ed evitare semplificazioni.

Ma come si colloca la scelta di alcuni individui nella più generale cornice dell'Islam? L'Islam è davvero così monolitico come lo si immagina? Come è possibile elaborare un'efficace strategia di prevenzione e contrasto di questi fenomeni senza prima capire chi sono queste persone e perché siamo ormai divenuti loro bersagli? Perché questi individui vogliono islamizzare la modernità piuttosto che modernizzare l’Islam?

Sono questi soltanto alcuni degli interrogativi a cui Sandro Menichelli cerca di rispondere facendo tesoro delle esperienze personali maturate in tema di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, dell’immigrazione illegale e del terrorismo di matrice religiosa a livello nazionale ed internazionale.

Nel corso della sua carriera, infatti, dopo un’esperienza di quasi un decennio nel servizio Anticrimine della Criminalpol, ha diretto la divisione Interpol per la ricerca e la cattura di latitanti all’estero. Ha anche prestato servizio a Bruxelles dove in rappresentanza dell’Italia, ha negoziato numerosi regolamenti e direttive in tema di sicurezza interna dell’UE, poi divenuti leggi nell’ordinamento giuridico italiano.

Il suo libro è «Una straordinaria bussola per muoversi nel presente e per aiutarci a comprendere le direzioni da imboccare per la prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione e l’integrazione delle comunità islamiche» commenta in prefazione il Capo della Polizia, Franco Gabrielli.

Dopo una attenta illustrazione dei cardini religiosi, politici e sociali attorno ai quali ruota l'ideologia islamica, Menichelli ha focalizzato l’attenzione su come la "galassia" in esame, con le sue infinite sfaccettature ci svela tanti “Islam”.

L'autore del libro parla di “franchising del terrore” nei confronti di coloro che sono ritenuti loro malgrado i componenti della “società dell'errore, da colpire senza pietà fino ad ottenerne la capitolazione e la sottomissione ovvero intendano cambiare la propria e la nostra società islamizzandole attraverso la preghiera e la predicazione od ancora infine semplicemente vogliano vivere il proprio tempo come semplici fedeli di una religione che, correttamente intesa, come le altre, promuove il rispetto, l'umiltà, il decoro e la convivenza pacifica". Menichelli invita tutti ad attrezzarci culturalmente per comprendere le ragioni di alcuni atti, attrezzarsi per prevenirli agendo in modo “chirurgico a partire anche dalla più piccola comunità locale”. L’invito è a comprendere che la sfida non riguarda “gli altri” o semplicemente lo stato ma ognuno di noi.

Ecco che aumentare le occasioni di dialogo, di critica e di confronto costruttivo anche nelle scuole diventa imprescindibile per modernizzare la nostra società.

La sfida culturale, seppur complessa e faticosa, suggerisce Menichelli, è quella di offrire soprattutto ai giovani una visione della nostra società che sia da loro percepita come casa della pace e del rispetto reciproco.

