Pubblicato il bando di concorso dell'ACI per le scuole per l'anno scolastico 2019- 2020

L'art. 230 del Codice della Strada (d.lgs n.285/92) dispone, nell’ambito della formazione dei giovani in materia di comportamento stradale, che la stessa sia attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado come materia trasversale alle discipline curricolari.

A tal fine questo Ambito Territoriale di Bari d’intesa con la Commissione Traffico e Circolazione dell’Automobile Club di Bari e BAT, analogamente a quanto avvenuto nelle precedenti edizioni, ritiene utile, anche per l’anno scolastico in corso, coinvolgere le Istituzioni Scolastiche nella partecipazione al concorso sulla Sicurezza Stradale. Il tema del concorso individuato per questa tredicesima annualità è: “Ecomobilità: salviamo il mondo con l’uso consapevole delle nostre auto”.

La data di scadenza del bando in oggetto per l’invio degli elaborati è stata fissata al 31 Marzo 2020. Gli elaborati dovranno essere inviati alla sede dell’Automobile Club - Via Ottavio Serena n. 26- Bari. Le Istituzioni scolastiche interessate all'iniziativa possono aderire utilizzando i contatti degli uffici dell'Automobile Club di Bari BAT di seguito indicati oltre a segnalare la disponibilità di un referente per partecipare ad un incontro preliminare sull'argomento e per concordare le date degli incontri: 080.5534901 (telefono) - segreteria@bari.aci.it.

La Commissione Traffico e Circolazione dell’Automobile Club di Bari BAT, Presidente Nicola Chieco, provvederà quanto prima a comunicare alle Istituzioni scolastiche ulteriori utili informazioni per la partecipazione al concorso.