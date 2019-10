Operativi i nuovi uffici dei Servizi Sociali del comune

Pubblicato il bando di concorso dell'ACI per le scuole per l'anno scolastico 2019- 2020

attualita

La data di scadenza del bando in oggetto per l’invio degli elaborati è stata fissata al 31 Marzo 2020. Gli elaborati dovranno essere inviati alla sede dell’Automobile Club, Via Ottavio Serena 26, Bari​