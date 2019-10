Che fine ha fatto la pista ciclabile di via Maraldo?

Tra le pochissime piste ciclabili presenti in città, quella di via Maraldo avrebbe dovuto rappresentare una grande novità in tema di mobilità sostenibile e avrebbe dovuto collegare la stazione ferroviaria di “Andria Sud” con la villa comunale.

A seguito della realizzazione della “zona 30”, che è un’area dove il basso limite di velocità dovrebbe favorire una migliore convivenza tra auto, pedoni e bici, il collegamento previsto è rimasto sul progetto. Infatti, basta percorrere via Maraldo per accorgersi dell’inesistenza della pista ciclabile prevista che comincia dalla stazione “Andria Sud” e si interrompe sul rondò di via Bisceglie.

La corsia da dedicare alla stessa è diventata parcheggio misto per auto e per bici. Che senso ha prevedere dei parcheggi per le bici se non vi sono piste ciclabili e non si incentiva l’utilizzo della bici?

Ancora una volta, purtroppo, un’opera che doveva rappresentare una rivoluzione nella mobilità cittadine è rimasta ferma al palo perché è mancato il coraggio di scelte impopolari, come quella di eliminare il parcheggio per auto da un lato della strada per dare la precedenza al futuro e a una mobilità che sia davvero sostenibile.