Anche la diocesi di Andria ha celebrato la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato istituita dal 1914.

Il ricco programma di eventi, ancora in essere, è una valida occasione per dimostrare la preoccupazione nei confronti di persone vulnerabili e per aumentare la consapevolezza e la conoscenza sulle opportunità offerte dalla migrazione. Venerdì scorso durante la cena sociale La Téranga svoltasi nella mensa di via Quarti la testimonianza di Nicla e Sabina hanno portato la loro testimonianza di convivenza civile e armoniosa con alcuni migranti nel loro quartiere. Un quartiere che ha aperto il suo cuore ed ha integrato numerosi ragazzi che, ancora oggi, malgrado le circostanze abbiano scelto strade e luoghi differenti dal contesto in cui vivevano, sono rimasti in contatto con alcuni residenti a cui sono riconoscenti per il senso di fratellanza e di amicizia reciproca instauratosi nel tempo. In occasione di questo importante anniversario, alcuni ospiti e volontari della comunità Migrantesliberi hanno preso parte alla S. Messa domenicale in piazza San Pietro in Vaticano e, sempre nella giornata di domenica, ad Andria, dopo la celebrazione dedicata ai migranti nella chiesa rupestre di Santa Lucia, presso l'Officina San Domenico si è tenuta la presentazione del lungometraggio Fuocoammare di Gianfranco Rosi.

La Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato (GMMR), occasione e obbiettivo della Chiesa di divulgare all’opinione pubblica la condizione di milioni di rifugiati e richiedenti asilo, costretti a fuggire dalle loro terre per fame, miseria, guerra e calamità naturali, mette al centro l'umanità. Il messaggio che emerge anche dalle parole di Papa Francesco è un messaggio di speranza e di resurrezione. L'invito è quello a dare vita alla nostra umanità e a questo nostro mondo pervaso dalla cultura di morte: lo vediamo in tanti paesi che chiudono i propri confini, penso agli USA, alla situazione in cui versa il Venezuela. Penso anche all'Amazzonia data alle fiamme, con un presidente che si arroga il diritto di fare ciò che vuole a discapito dell'intera umanità.

Noi dobbiamo tornare a dare vita e Risurrezione. I migranti sono lo specchio del nostro cuore che non si commuove è che non vede più. Auspichiamo che ognuno possa risorgere e vivere bene in ogni luogo.

Prossimi appuntamenti - Giovedì 3 ottobre 2019, alle ore 19.00 presso Casa Accoglienza “S. M. Goretti”, in via Quarti 11, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, istituita dalla Legge 45/2016 dal Parlamento italiano per ricordare chi ha perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria, si terrà l'inaugurazione e la presentazione del murales “Si prese cura di lui…” a cura degli artisti Daniele Geniale e Roberta Fucci.