Raccolta rifiuti, disservizi per l'umido e l'indifferenziato

Stamattina si registrano ancora disservizi nella raccolta dei rifiuti organici e non che sono rimasti a terra in diverse zone della città.

Sembrerebbe che i mezzi per il ritiro sono tutti carichi poiché non sono stati accolti dalle varie piattaforme di raccolta. Di conseguenza, la Sangalli non riuscendo a svuotare i propri mezzi, non può procedere alla raccolta di rifiuti come da calendario.