Si è svolta il 30 settembre scorso, presso il Museo Diocesano di Andria, la cerimonia di consegna degli attestati di frequenza al corso di formazione per “tutor pari - Incontri di formazione e sensibilizzazione per favorire la continua contaminazione tra neurotipici e neurodiversi nel contesto “mondo” -svoltosi dal 24 maggio al 20 giugno 2019, e di partecipazione al Summer Camp 2019: Percorsi Inclusivi Per Le Neurodiversità, svoltosi dal 24 giungo al 26 luglio 2019, organizzati dalla F.P.N. con patrocinio e validazione AReSS Puglia e ASL BAT.

Sono stati consegnati n. 50 attestati ad altrettanti giovani-ragazzi dal 15 ai 29 anni che hanno messo in pratica l’insegnamento del Corso di Formazione partecipando attivamente al Summer Camp.

Le domande di partecipazione al Corso sono state 83 di ragazzi provenienti da vari comuni della BAT.

«Con gratitudine e riconoscenza – commenta il Presidente della F.P.N. Avv. Francesco Bruno – abbiamo consegnato gli attestati ai nostri ragazzi insieme a dei buoni da spendere in libri. Questi ragazzi, che si sono formati e messi a disposizione, contaminandosi, con spirito di amicizia sincera, con i ragazzi neurodiversi, costituiscono una vera ricchezza per l’intera società. Utilizzare il proprio tempo per gli altri, in maniera disinteressata, è sempre segno di speranza e di attenzione ad un mondo, quello della neurodiversità, dove è veramente importante la cultura dell’inclusione. Includere ed abilitare, coinvolgendo e formando i giovani, è una delle mission della Fondazione. Non serve assistenzialismo ! Molti di questi giovani potranno impegnarsi, in futuro, professionalmente nel campo delle neurodiversità».

La Prof.ssa Claudia Figliolia, referente del progetto per la F.P.N., ha dichiarato: «La scelta di gratificare i ragazzi con dei buoni-libro non è casuale. Vogliamo contribuire alla loro formazione, soprattutto umana, anche stimolando la loro curiosità attraverso la lettura. I Tutor Pari costituiscono la vera novità del progetto della Fondazione. Avere un registro di volontari, sensibili e preparati ad affrontare in modo naturale e spontaneo la neurodiversità, è motivo di soddisfazione ed orgoglio e ci ripaga dei grossi sforzi organizzativi che mettiamo in campo per progetti di eccellenza che hanno l’ambizione di diventare strutturali e disegnare una buona prassi da estendere in rete su tutto il territorio regionale».

La Fondazione è già al lavoro per il coinvolgimento delle scuole e delle altre strutture educative per il prossimo Corso, cui si potrà accedere su domanda dopo la pubblicazione di un avviso pubblico sul sito istituzionale della Fondazione.

Il prossimo appuntamento, già organizzato con l’Ufficio Catechistico della Diocesi di Andria, che fa parte integrante della Fondazione quale co-fondatrice, è un corso strutturato in n. 5 giornate per gli operatori pastorali a partire da ottobre 2019, di cui vi terremo debitamente informati.

A breve partirà anche un modulo di specializzazione di 50 ore per gli OSS (operatori socio sanitari) in materia di neurodiversità.