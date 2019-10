Raccolta rifiuti, prorogato l’appalto alla Sangalli

Nelle more dell’espletamento della gara ponte per l’affidamento dell gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e altri servizi complementari, l’Aro 2 “Barletta Andria Trani” ha deciso di prorogare all’attuale gestore il servizio sino al 31 agosto del 2020.

Il costo complessivo dell’opererazione è di euro 13.270.156,13 IVA inclusa, che saranno a carico dei comuni di Andria e Canosa di Puglia per un ammontare pari a euro 10.862.058,24 per la prima ed euro 2.408.097,89 per la seconda.

L’auspicio è che durante il tempo delle proroghe e della gara ponte si programmi una gara per un servizio all’altezza del danaro pubblico speso e che i "servizi complementari" siano espletati come da contratto.