Temporali e raffiche di vento, allerta gialla per la giornata di oggi

Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutto il territorio regionale, con quantitativi generalmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Venti settentrionali forti o di burrasca, con possibili mareggiate sulle coste esposte.

Sulla base di quanto esposto e dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, il Centro Funzionale Decentrato ha emanato un’allerta gialla per rischio idrogeologico, per temporali e per vento sino alle ore 20:00 di oggi su tutto il territorio regionale.

La Sezione Protezione Civile segue l’evolversi della situazione, invita a consultare gli aggiornamenti pubblicati sul sito e la tabella degli scenari, per una corretta comprensione degli effetti al suolo attesi per ciascun livello di allerta previsto, nonché ad attenersi alle raccomandazioni fornite nelle norme di autoprotezione consultabili sul sito della protezione civile regionale.