È stato presentato stamattina, presso il reparto di cardiologia del Bonomo, Micra, ovvero, il pacemaker più piccolo al mondo. Una novità introdotta per la cura dei pazienti con problemi cardiovascolari.

L’impianto è già stato installato su 4 pazienti nel reparto del dott. Michele Cannone e gli interventi chirurgici sono stati eseguiti dall’equipe del dott. Domenico Gianfrancesco.

A illustrarne i vantaggi è stato lo stesso direttore del reparto che ha dichiarato: «il Micra è uno strumento innovativo, di circa 2cm, prodotto al mondo da una sola società americana, la cui installazione non prevede interventi invasivi sul paziente, in quanto lo stesso è introdotto nella parte direttamente nella cavità toracica attraverso la vena femorale e senza l'impianto di elettrodi di stimolazione. È uno strumento che non può essere applicato su tutti i pazienti, ma solo su alcuni che saranno selezionati di volta in volta, in base alla patologia e alle necessità, dato il costo elevato dell’apparecchio pari a circa 7.000 euro, quasi sei volte in più rispetto al normale pacemaker. Inoltre, non ci sono pericoli di rigetto dato che è stato sottoposto a diversi test clinici. La durata è di 10 anni e al termine si potrà procedere con l’estrazione e la sostituzione con un nuovo apparecchio».

Poi, è intervenuto il dott. Domenico Gianfrancesco, al termine di un intervento di installazione: «questo tipo di procedure richiedono un’organizzazione più complessa in quanto l’intervento è ad alta complessità e c’è bisogno di infermieri e di operatori qualificati per l’ottima riuscita. La procedura riduce al minimo i rischi e le complicanze per il paziente».