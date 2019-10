Albo Presidenti e Scrutatori di seggio elettorale, le scadenze per le iscrizioni

Tutti gli elettori disposti a iscriversi nell'Albo delle persone idonee alla funzione di Presidente di seggio elettorale e nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale possono presentare al Comune apposita domanda in carta libera.

Per l'iscrizione nell'Albo dei Presidenti di seggio elettorale il cittadino dovrà indicare nella domanda la data di nascita, la residenza, la professione ed il titolo di studio posseduto, che dovrà essere non inferiore al diploma di Scuola Media Superiore.

La domanda corredata di fotocopia del documento di riconoscimento e del titolo di studio richiesto (o della relativa autocertificazione indicante l’Istituto presso il quale il titolo di studio è stato conseguito e l’anno di conseguimento), dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, sito in Piazza Umberto I, entro il 31 ottobre 2019.

Per l'iscrizione nell'Albo degli Scrutatori di seggio elettorale il cittadino dovrà indicare nella domanda la data di nascita, la residenza, la professione ed il titolo di studio della scuola dell’obbligo.

La domanda, corredata di fotocopia del documento di riconoscimento e del titolo di studio richiesto (o della relativa autocertificazione indicante l’Istituto presso il quale il titolo di studio è stato conseguito e l’anno di conseguimento), dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, sito in Piazza Umberto I, entro il 30 novembre 2019 (se festivo nel primo giorno lavorativo utile).

I modelli delle domande sono disponibili presso il Servizio Elettorale sito in piazza Trieste e Trento, 1° piano; presso l’URP a Palazzo di Città (Chiostro San Francesco) oppure si possono scaricare dal sito www.comune.andria.bt.it sezione Servizi On-line – modulistica.

Non possono assumere l'ufficio di presidente e di scrutatore di seggio elettorale: i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti a Forze Armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.