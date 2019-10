Roberto Mancini al convegno “La città che sogniamo: tra utopia e realtà”

Martedì 8 ottobre, alle 19:30, presso il Museo diocesano “San Riccardo” di Andria, si terrà il convegno “La città che sogniamo: tra utopie e realtà” che vedrà ospite il noto filosofo contemporaneo Roberto Mancini.

L’evento si pone l’obiettivo di riportare all’attenzione il tema della città, luogo identitario di una società, che si prepara a una nuova epoca politica e amministrativa. Sollecitare la cittadinanza al sogno di una città migliore non basta: è necessario educare i cittadini e realizzarla, senza farsi prendere dalle “utopie”, guardano alla realtà, approfondendo il contesto storico, sociale, economico e culturale attuale.

Richiamare al senso dell’impegno e della partecipazione attiva nel quartiere e nella città, riscoprendo il valore della Politica e dell’Etica, in un momento in cui tutti retoricamente invocano il Bene Comune. Un’attenzione sinergica e di prospettiva che deve interessare i cittadini. Progettare la città richiede un impegno costante, lungo, condiviso con le Istituzioni e le parti interessate, e non azioni concertate di breve periodo. Per progettare la città servono sogni chiari e realizzabili, pragmatismo, non desideri e parole.

“La politica rinasce lì dove riemerge un “popolo” che sia disposto a battersi, nelle forme della democrazia e della nonviolenza, per una vita comune degna. Questo comporta l’impegno in quella che a tutti gli effetti è una lotta per l’indipendenza. […] La lotta per l’indipendenza non è un generico progressismo, bensì l’inaugurazione di processi di liberazione” (Roberto Mancini 2016, La rivolta delle risorse umane. Appunti di viaggio verso un’altra società).

Roberto Mancini è professore ordinario di Filosofia teoretica all’Università di Macerata, e ha insegnato Culture della sostenibilità. È autore di numerosi saggi e si è occupato di pace, migrazioni, economia sociale, sostenibilità economica e ambientale, rinnovamento della società e attuazione dei diritti umani. Tra i suoi ultimi libri Trasformare l’economia. Fonti culturali, modelli alternativi, prospettive politiche (2014), Ripensare la sostenibilità. Le conseguenze economiche della democrazia, del (2015).

La serata sarà moderata dal dott. Natale Pepe, sociologo e vicepresidente del Centro Studi Erasmo.

A conclusione, alla presenza del Vescovo di Andria Luigi Mansi, e a cura del Coordinamento del Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico di Andria, sarà presentato il nuovo percorso formativo di educazione politica aperto ai cittadini “La città che verrà: tra rigenerazione e resilienza”, che avrà inizio a novembre. Un ciclo di 11 seminari/laboratorio per ri-pensare la città.

L’evento è promosso, oltre al Forum, dall’’Associazione Cercasi Un Fine e dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari “Aldo Moro”, Biblioteca diocesana “S. Tommaso d’Aquino”, Azione Cattolica Diocesi di Andria, MEIC Andria e Uffici diocesani di Pastorale Sociale e Caritas.

La cittadinanza è invitata a partecipare.