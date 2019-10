Ciappetta-Camaggio, Marmo scrive a Giannini: «Necessari interventi di pulizia e bonifica»

«Ho scritto all’assessore regionale Giannini per richiedere interventi urgenti di pulizia e bonifica del canale Ciappetta-Camaggio, ed oggi ho effettuato anche un sopralluogo con i tecnici del Consorzio di Bonifica. L’ho fatto perché, con l’approssimarsi dei mesi autunnali, il canale potrebbe essere inondato dalle acque dell’altopiano della Murgia per le probabili e copiose piogge.

Il Comune di Andria, come è noto, è in grave crisi economico-finanziaria e, dunque, non può provvedere. Ma gli interventi sono necessari, perché eventuali alluvioni potrebbero interessare il centro abitato e le campagne circostanti, oltre ad amplificare il rischio idrogeologico per il territorio.

La richiesta che ho formulato a Giannini è di promuovere interventi urgenti, ad opera del Consorzio di Bonifica, per la pulizia dell’alveo da detriti e rifiuti e la bonifica e manutenzione del collettore.

Ringrazio il commissario straordinario dei Consorzi, il dottor Borzillo, e l’assessore Giannini per aver condiviso la mia iniziativa e per avermi assicurato di realizzare quanto necessario per la messa in sicurezza del territorio».