È stato realizzato, in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, un nuovo murales da Daniele Geniale, intitolato “Si prese cura”, che con un post sulla propria pagina Facebook ne ha illustrato le caratteristiche e i motivi che l’hanno ispirato: «in occasione del 3 ottobre, giornata della memoria e dell'accoglienza, mi è stato chiesto di contestualizzare la parabola del buon samaritano. Quindi, mi sono attenuto alle cronache di oggi attualizzandone i personaggi e puntando al messaggio e alla potenza insiti nella figura del buon samaritano. In pratica, seguendo il racconto, lo straniero è colui che, a dispetto dei pregiudizi, si dimostra il più altruista nel prendersi cura di chi ne ha bisogno. A volte la realtà supera il racconto, o forse ne è solo l'humus di ispirazione, e analizzando i fatti recenti, ho visto nella figura femminile della straniera #Carola quella di chi si prende cura del prossimo.

Per me una figura femminile è doppiamente potente a livello comunicativo, sia per enfatizzare una forza di solito proiettata nell'uomo, sia per sovvertire migliaia di anni di racconti basati sul maschio. Per questo, come di consueto, ho cercato tra la gente comune delle figure che evocassero il simbolo di una resistenza al capovolgimento dei valori universali di solidarietà e altruismo.

Sul muro ho dipinto una donna che porta in salvo una bambina, uscendo dall'acqua. La bambina è sulle spalle della protagonista, non in grembo, nè tra le braccia nello stile di una pietà michelangelesca. Sulle spalle per innalzare al massimo il racconto dell'universalità di valori basilari di cui la società avrà sempre bisogno, nonostante oggi molta gente si fa confondere da strategie di comunicazione messe in atto per capovolgere il senso di quei valori.

Trovo che la collaborazione con Casa Accoglienza mi dia la possibilità di urlare con chiarezza ciò che la mia famiglia mi ha trasmesso e che spero ogni istituzione trasmetta ai cittadini per una pacifica convivenza.

Grazie a Cecilia Garbancita che si è messa in movimento onorare la causa, e ad Annalisa Fortunato che ha accettato l'idea di puntare su un racconto al femminile, a Dario Pistillo ed Emanuele Sgarra per l 'instancabile appoggio tecnico.

Mercoledi 9 alle 18:30 sarò sul posto, per raccontare meglio ciò che mi ha spinto ancora una volta a lasciar traccia delle mie idee. Venite a vedere».