Libri di testo, il comitato dei genitori: «Violata la privacy dei nostri figli»

«Il comitato Genitori Andriesi stigmatizza l’operato poco corretto tenuto dagli addetti ai lavori di alcune scuole di Andria. Come noto, gli aventi diritto delle scuole secondarie di primo e secondo grado, avrebbero potuto usufruire del comodato d’uso gratuito per i libri di testo laddove frequentanti le scuole che hanno aderito a questa misura regionale.

Il Comune ha provveduto a richiedere a queste scuole gli elenchi di chi ha acquistato i libri (conservando gli scontrini) in modo da poter procedere al rimborso parziale. Pare che in alcuni casi i referenti delle scuole interessate si siano recati nelle classi e abbiano chiamato ad appello, alla presenza di tutti gli studenti, i soli interessati consegnando loro la comunicazione inerente a tale scelta con la richiesta di riconsegnare essi stessi il modulo, firmato da un genitore. Prassi che è stata reiterata anche per il ritiro degli stessi moduli.

Ci chiediamo: al momento della presentazione dell’istanza, le famiglie hanno provveduto ad indicare, oltre all’indirizzo, i recapiti telefonici e anche il proprio indirizzo e-mail, com’è possibile che non si sia provveduto a contattarle in forma privata?

Invitiamo a riflettere sulle ricadute, soprattutto a livello psicologico, a scapito dei tanti bambini e ragazzi che dovrebbero essere tutelati dalla scuola e non discriminati. Lo stesso comportamento è stato adottato anche in merito alla nostra bellissima iniziativa rivolta alle scuole primarie dove abbiamo, in collaborazione con altre Associazioni, acquistato, raccolto e donato materiale didattico che abbiamo consegnato a ciascuno degli 8 circoli del nostro territorio a supporto di famiglie meno fortunate.

Ci duole sottolineare, ancora una volta, che l’intera questione del comodato d’uso gratuito è stata completamente mal gestita con grave disagio delle famiglie appartenenti alle scuole che vi hanno aderito, e che si trovano, oggi, ad ordinare libri che arriveranno chissà quando, con notevole danno per i loro bambini e ragazzi».