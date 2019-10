Si è tenuto dal 4 al 6 ottobre scorso a Struga in Macedonia un importante congresso promosso dall’Associazione Europea di Chirurgia Maxillo-facciale che ha visto la partecipazione di circa 70 relatori selezionati tra i massimi esperti in medicina e odontoiatria provenienti da tutta Europa. Tra loro anche un nostro concittadino il dott. Luigi Zagaria che dopo l’esperienza al congresso internazionale di Alessandria d’Egitto, questa volta si è confrontato in Macedonia accettando l’invito del presidente del congresso, Prof. Dr Kenan Ferati, per conto dell’Associazione Europea di Chirurgia Maxillo-facciale e della Società Odontoiatrica Albanese.

La missione del 7° Congresso Internazionale che quest’anno ha avuto come titolo “New dimension in dental medicine”, è stata quella di «riunire colleghi balcanici, europei e internazionali per consentire uno scambio fruttuoso di esperienze, idee e conoscenze al fine di migliorare competenze e introdurre nuove tecniche e tecnologie – commenta il dott. Luigi Zagaria».

Nella lettera di invito indirizzata al dott. Zagaria, il prof. Ferati si dice «Profondamente convinto dell'importanza eccezionale che l’evento ha per la regione, considerando tutti i risultati internazionali e i metodi più aggiornati utilizzati in campo medico-odontoiatrico. Riteniamo inoltre che il programma scientifico e l'opportunità di ascoltare le lezioni dei massimi esperti scientifici dei Balcani, dell'Europa e oltre e la partecipazione a dibattiti scientifici e discussioni interattive sarà una sfida per Te e un'opportunità di arricchimento per noi grazie alla tua relazione. Sarà un occasione per scambiare esperienze, ampliare le tue conoscenze, abilità e tecniche in tutte le aree dell'odontoiatria e della diagnostica, prevenzione e terapia contemporanee, nonché la possibilità di stabilire nuovi contatti professionali».

«È per me motivo di grande orgoglio aver preso parte ad un evento di importanza europea. L’attenzione nei confronti dei metodi diagnostico-terapeutici impiegati in Italia, e in particolar modo, dal sottoscritto e dalla mia equipe, sono un ulteriore gratificazione che si aggiunge a quella ottenuta quotidianamente. Siamo in “formazione continua” ed è fondamentale per tutti coloro che lavorano per migliorare la qualità dell’assistenza offerta all’utenza. In particolare, nell’ambito della tre giorni in Macedonia ho potuto riscontrare una notevole attenzione nei confronti della mia relazione riguardante il rapporto tra ortodonzia e chirurgia orale finalizzato a migliorare l’estetica del volto nonché il benessere psico-fisico.

Ringrazio il prof F. Inchingolo che ha referenziato la mia candidatura a questo congresso e tutti gli esperti che si sono alternati sul tavolo congressuale».

Un ulteriore prestigioso tassello dunque si aggiunge al già ricco mosaico di esperienze che il dott. Luigi Zagaria può annoverare nel suo curriculum professionale. Quella che più lo appassiona però resta il quotidiano ed incessante lavoro svolto, con passione e dedizione, con la sua equipe al servizio dei suoi pazienti.





_________

Ulteriori note biografiche sul dott. Luigi Zagaria

Dopo aver conseguito la laurea in odontoiatria e protesi dentaria a pieni voti presso l’Università degli studi di Bari, ha seguito un percorso di formazione scientifico-professionale che lo ha portato a contatto con realtà professionali e accademiche in tutto il mondo. Ha frequentato le più prestigiose scuole di odontoiatria e di ortodonzia a livello mondiale. I suoi interessi professionali si sono concentrati soprattutto sull’ortognatodonzia associata alla postura collaborando con prestigiose università nazionali ed internazionali. È stato allievo del Prof M. Clauzade dell’Universtà di Nantes e del Prof Bernard Bricot per ciò che riguarda la posturologia e l’appoggio podalico. È seguace della tecnica “Bioprogressiva” del Professore Americano Robert M. Riketts: tale tecnica non focalizza l'attenzione solo su denti e occlusione, ma ha come principio basilare il trattamento del viso nel suo complesso. Il dott. Zagaria è stato membro attivo del “Centro Internazionale Studi Clinici Ortodontici” di Verona con il quale prosegue una proficua collaborazione. Negli ultimi anni ha conseguito un importante Master Internazionale Universitario di II livello in Chirurgia Orale Avanzata e Chirurgia Implantare presso l’Università degli Studi di Bari, in collaborazione con la prestigiosa New York University, superando la prova finale con la lode e il plauso della commissione esaminatrice. Ha conseguito il Master Universitario di I livello in Posturologia e Biomeccanica di Base presso l’università di Bari superandolo, anche in questo caso, con la lode. È socio di prestigiose società scientifiche odontoiatriche ed ortognatodontiche. Incaricato di insegnamento esterno al Master Internazionale di Chirurgia Orale dell’Università degli Studi di Bari. Incaricato di insegnamento esterno Corso di Alta Formazione per ASO dell’Università degli Studi di Bari. È componente del consiglio provinciale dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Alle numerose attività professionali ha saputo affiancare anche il suo impegno per il sociale. Infatti per ben 12 anni dal 2001 al 2013 è stato odontoiatra volontario in Africa dove ha prestato la sua opera a titolo gratuito presso le missioni cattoliche contribuendo ad alleviare le sofferenze delle popolazioni africane. Attività di volontariato che a tutt’oggi prosegue facendo parte del direttivo della Onlus andriese “Insieme per l’Africa”. Da qualche mese è entrato a far parte del Circolo della Sanità Andriese.