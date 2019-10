Partenza ottima per il "Il caffè delle idee" di Andria Bene in Comune Copyright: n.c.

Si è tenuto ieri, in Largo Torneo, il primo evento de "Il caffè delle idee", l'iniziativa in 5 tappe pensata da Andria Bene in Comune, con l'obiettivo di incontrare il numero più alto di andriesi possibile, e coinvolgerli nella progettazione del programma di recupero e riutilizzo dei beni comuni abbandonati, o inutilizzati, presenti in città.

Elemento specifico di discussione è stato quel microcosmo che è la Villa Comunale, in particolar modo il centro "Dopo di Noi", l'anfiteatro e la pineta. «La risposta degli andriesi è stata stupefacente - spiegano gli organizzatori - a partire dai primi due avventori che incuriositi si sono avvicinati al nostro gazebo. Due ragazzini 10 e 12 anni. Abbiamo chiesto loro che idea avessero per migliorare la Villa e immediatamente uno dei due ha risposto "una zona particolare per i cani, con i tunnel, gli ostacoli e tutti i giochi per farli giocare". Siamo rimasti di stucco e lì abbiamo capito che sarebbe stata una mattinata proficua.

Infatti così è stato - continuano i promotori dell'iniziativa. - La diffidenza che di solito caratterizza i banchetti per strada si è dileguata quasi subito per lasciare posto all'entusiasmo. Abbiamo raccolto 5 cartelloni pieni zeppi di idee e suggerimenti, circa 200 persone si sono alternate nel corso delle due ore che siamo rimasti sul posto, abbiamo offerto circa 3 litri di caffè. Ci siamo interfacciati con cittadini di tutte le fasce d'età. Molti anziani hanno chiesto di poter tornare a usufruire della struttura del "Dopo di noi", diversi hanno suggerito di coinvolgere i beneficiari del Reddito di Cittadinanza per sottrarre all'abbandono certi luoghi, i più piccoli hanno segnalato i gravi rischi per chi circola in bici. E questi sono solo alcuni esempi di quanto abbiamo intercettato.

Adesso continueremo la nostra raccolta, il nostro brainstorming cittadino, spostandoci nelle prossime domeniche in periferia - concludono da Andria Bene in Comune - dopodiché, con tutto il materiale assemblato, avvieremo una riflessione organica sul da farsi. Una cosa è certa: vogliamo che i cittadini escano dal disinteresse, dalla sfiducia e dal vizio della delega, e ci sembra di aver intrapreso la strada giusta».

Il prossimo appuntamento è domenica 13 ottobre, alle 11:00, in Piazza delle Regioni.