Dalla partnership de I Bicipedi - Puglia Active Tourism con AuthenticPugliaTours e G.Local, è nato PugliaVanBikeExperience, un pacchetto escursionistico che promuove il turismo attivo, con l’ausilio combinato di bici e furgoni attrezzati, per attraversare e scoprire i luoghi più suggestivi e ricchi di storia della nostra regione e non solo.

Il nuovo prodotto verrà presentato dal 9 all’11 ottobre, presso il Padiglione A7, stand 149-172, al TTG Travel Experience di Rimini, il principale marketplace del turismoB2B in Italia, punto di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.

La nascita della partnership e la partecipazione a questo prestigioso evento vengono rese possibili dall’accompagnamento che l’ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione), in collaborazione con Pugliapromozione, hanno riservato ai vincitori del bando PIN - PUGLIESI INNOVATIVI, di cui IBicipedi, insieme ai Tour Operator AuthenticPugliaTours e G.Local fanno parte.

Tra nuovi prodotti già in fase di test e servizi integrati per attirare nuovi buyer esteri che desiderano ampliare il proprio mercato in Puglia, la Comunità PIN coinvolta ha dedicato le scorse settimane, anche alla preparazione professionale di questa tre giorni di fiera: con un incontro preparatorio con lo Staff PIN, i soggetti interessati hanno avuto il compito di preparare agende personalizzate, comprendendo appuntamenti B2B presso il proprio desk e momenti informativi quali workshop e conferenze selezionate dal programma della TTG Travel Experience, abbracciando tutti i vari ambiti dell’incredibile mondo del turismo mondiale.

Il tour PugliaVanBikeExperience comprende tappe nelle località più incantevoli, da Castel del Monte al Salento, passando per Matera, Polignano a Mare, Ostuni e Otranto, solo per citarne alcune.

Il pacchetto prevede l’ausilio di guide turistiche certificate che accompagneranno i viaggiatori in un percorso di conoscenza a tutto tondo, degustazioni di prodotti tipici e laboratori di vario tipo, per permettere un’esperienza sensoriale completa e appagante.

Il momento conviviale nel cuore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia vedrà come protagonista l’innovativa CICLOCUCINA de IBicipedi e le materie prime della tradizione gastronomica locale.

Obiettivo della partecipazione a tali missioni imprenditoriali, è quello di generare turismo attivo e di qualità, per promuovere le eccellenze pugliesi e favorire l'economia locale nelle sue manifestazioni più autentiche.