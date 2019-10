Passaporto elettronico, dal 14 ottobre si prenota digitalmente.Tra i comuni "infopoint" manca Andria

Nell’ambito della riorganizzazione dell’Ufficio Passaporti della Questura di Bari, al fine di offrire un servizio più efficiente all’utenza, per la richiesta del passaporto si è rilevata la necessità di regolamentare l’accesso per la richiesta tramite “prenotazioni con agenda on line”.

Si garantisce all’utente la possibilità di prenotarsi per la consegna della domanda, evitando attese, con la possibilità di scegliere, attraverso la prenotazione su Agenda On Line Passaporti, il giorno e l’ora dell’appuntamento.

Pertanto, a decorrere da Lunedì 14 Ottobre 2019, l’accesso all’ufficio Passaporti, per la richiesta del passaporto, avverrà SOLO mediante prenotazione dell’appuntamento che sin da ora è possibile prenotare attraverso il seguente sito: www.passaportonline.poliziadistato.it

Si conferma l’impegno di acquisire ogni giorno, anche senza appuntamento, tutte le pratiche relative ad urgenze adeguatamente motivate.

Per effettuare le prenotazioni, gli interessati dovranno accedere al sito sopra menzionato, selezionare la voce “ACCESSO PER IL CITTADINO”, registrarsi ed effettuare la prenotazione.

Il cittadino, nella data ed all’ora prenotata, potrà accedere all’Ufficio Passaporti munito della ricevuta di prenotazione, del modulo di richiesta e della documentazione utile allegata.

Si fa presente che gli utenti che avessero necessità di avere un supporto informatico per effettuare la prenotazione, potranno rivolgersi anche ai Comuni di residenza che finora hanno aderito al servizio al cittadino, ferma restando la possibilità rivolta a tutti i comuni delle province di Bari e Bat di poter aderire all’iniziativa.

I comuni che attualmente hanno aderito sono i seguenti:

Bari - Altamura - Capurso - Casamassima - Cassano Delle Murge -Modugno - Molfetta - Noicattaro - Palo Del Colle - Putignano - Rutiglano - Ruvo Di Puglia - Santeramo In Colle – Trani.

Nell'elenco è dunque assente, almeno per il momento, la città di Andria.



Per informazioni/ritiro documenti ed ogni altra istanza, l’Ufficio Passaporti della Questura di Bari, da lunedì 14 ottobre 2019, osserverà i seguenti orari:

Dal Lunedi’ al Venerdì’ ore 8,30 - 12,30

Mercoledi’ 15,00 - 17,00