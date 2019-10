L’associazione "Vitallavita" spegne la sua prima candelina

L’associazione donatrici del cordone ombelicale “VitaallaVita” di Andria ha festeggiato il suo primo compleanno proprio nella Giornata Nazionale del Dono, 4 ottobre, presso sala "Antimonelli" dell'hotel "dei Pini".

Sono 155 le mamme donatrici presso l'Ospedale di Andria divenuto, dodici mesi fa, sede accreditata di raccolta del sangue del cordone ombelicale.

Sono intervenuti il Dirigente medico della Ginecologia dell'Ospedale di Andria, dott.Mariano Cantatore, il dott.Porziotta, il Direttore Medico della Banca del sangue cordonale di San Giovanni Rotondo, dott.Michele Santodirocco.

L'evento è stato un vero inno alla vita donata e al dono. La Presidente dell'associazione “donatrici SCO Vitaallavita” così ha dato inizio alla serata: «auguriamo una generazione di donatori e donatriaci, questo il nostro messaggio. Il dono, la cultura del dono tramandata da madre a figlia, da generazione a generazione. Donare il sangue cordonale è una scelta di coppia, di due genitori, ma allo stesso tempo quella “intenzione di donare” coinvolge tanti altri che partecipano al dono, a partire dal bambino o bambina che la mamma porta in grembo, alla ginecologo, alla ostetrica, alla infermiera e all'operatore socio sanitario. Tutti loro sono donatori perché dedicano tempo, pazienza, attenzione, donano un sorriso, un incoraggiamento perché avvenga la donazione, perché l'intenzione della mamma donatrice diventi dono».

Coccarde rosse realizzate come atto di donazione da “Joie de Vivre”, allora sono state donate al reparto di Ginecologia dalle volontarie dell'associazione.

Il Dott.Michele Santodirocco ha illustrato i grandi risultati medici e della ricerca scientifica sull'uso delle cellule staminali di cui una sacca parte dalla Puglia al Michigan per un paziente adulto affetto da sindrome mielodisplastica.

La serata è stata allietata da donatori di talento, musicisti e voci degli allievi della scuola di musica "Il giardino dei suoni" tra dolci confetti rossi.