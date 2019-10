Il "Colasanto" incontra la città per il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022

«Il 18 ottobre, alle ore 16.00, presso l’Auditorium dell'I.I.S.S. "Colasanto" di Andria, si terrà un incontro in cui le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche della città di Andria si confronteranno col Dirigente Scolastico, lo Staff, i Referenti e le Funzioni Strumentali dell’Istituto. Scopo dell’incontro è predisporre insieme il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2019/2022, come viene auspicato dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107. Si tratta, quindi, di un'occasione veramente straordinaria per elaborare delle strategie comuni finalizzate all'erogazione di un servizio sempre più rispondente alle esigenze e ai bisogni della società nel suo complesso.

L’Istituto di Istruzione Scolastica Superiore “G. Colasanto” di Andria, infatti, è un ambiente educativo e formativo stimolante ed inclusivo, impegnato ad assicurare agli studenti una solida cultura di base e l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, ad offrire un processo di istruzione innovativo, nel rispetto dell’individualizzazione dei tempi e dei modi di apprendimento, vissuto da ogni studente e dalle famiglie come formazione della persona e del cittadino, capace di far maturare una coscienza civica e sociale, imperniata sulla legalità e la responsabilità personale, dove l'acquisizione dei saperi e delle competenze, lo sviluppo della coscienza critica degli studenti, la collegialità, la partecipazione attiva di tutte le componenti della comunità scolastica vengono garantiti e favoriti. La finalità didattico-educativa, pertanto, è la formazione e l’educazione di uno studente consapevole, di un cittadino responsabile, di una persona capace di costruire relazioni, di vivere il lavoro e l’intraprendenza come valori positivi.

In quest’ottica, quindi, appare di fondamentale importanza l’incontro del 18 ottobre, che segnerà una svolta non solo nella prassi educativa dell’Istituto Colasanto ma dell’intera comunità andriese.

La cittadinanza è invitata a partecipare».