Una riconferma e soprattutto uno stimolo a fare sempre meglio per lo studio tecnico andriese Spazio A che viene nuovamente citato tra i 100 progetti made in Italy più belli del 2019.

Lo studio tecnico andriese, con sede in Via Regina Margherita 120B, è stato selezionato e pubblicato nel Book di Architettura "100 Progetti Italiani" grazie al progetto di un appartamento privato. «L’idea progettuale racchiude in sé il concetto di boiserie, di uso armonioso di colori e materiali naturali - spiegano i tecnici esperti (gli architetti Riccardo Attimonelli, Caterina Cavaliere e gli ingegneri Michele Tota, Antonio Fusiello e Michele Lamesta, e la designer Adriana Sgaramella) -. L’appartamento è fortemente caratterizzato da un pavimento in legno con listoni trapezoidali che disegnano con la loro forma anche le boiserie della zona living e parte del soffitto.



La scelta progettuale dell’utilizzo delle boiserie in legno ha una doppia valenza: da un lato far diventare un oggetto normalmente considerato “di servizio” (porte, armadi, contenitori) un vero e proprio elemento di arredo e design, che arreda o scompare a seconda delle esigenze, sempre privilegiando una percezione di continuità e armonia degli spazi; dall’altro lato assume una valenza prevalentemente estetica che dona eleganza ed esclusività al progetto.



Gli spazi sono stati pensati per essere funzionali alla quotidianità, ma anche per offrire piacevoli momenti di relax in un’atmosfera sobria e raffinata. Le grandi vetrate che affacciano sulle ampie verande esaltano la presenza della luce naturale, che insieme a quella artificiale, diventa elemento caratterizzante che gioca un ruolo fondamentale nella percezione degli spazi. Gli scenari luminosi sono studiati per creare scenografie suggestive, esaltando i dettagli dell’architettura e garantisce al tempo stesso l’illuminazione funzionale di ogni ambiente».



Giovedì 3 Ottobre si è tenuta a Roma presso l’Accademia Nazionale di San Luca la presentazione dell’edizione 2019 del book di architettura già citato, un progetto nato dalla voglia della casa editrice di valorizzare le eccellenze del Made in Italy. L'opera ha ospitato negli anni i lavori dei più autorevoli architetti e designer del panorama nazionale tra i quali Renzo Piano, Fuksass, Mario Cucinella, Paolo Portoghesi, Pininfarina e molti altri, apprezzati anche all’estero.



Cento progetti che serbano la tradizione della terra in cui sono stati generati e allo stesso tempo sono portatori di cambiamento. Costruzioni capaci di parlare alla mente di chi li osserva e allo stesso tempo capaci di interpretare l'animo di chi li abita, nel pieno rispetto del pianeta che li ospita. La citazione dei nostri tecnici andriesi e altro non è che motivo di vanto ed orgoglio per il nostro territorio. Ad Maiora.