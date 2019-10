Dal 2014 ad oggi sono morte in mare più di 18800 persone

Dal 2014 Ad oggi, mentre l’Europa cerca di trovare un’azione condivisa per gestire il fenomeno delle migrazioni, sono morte 18.800 persone.

In questi giorni a Bruxelles, il Consiglio europeo per la Giustizia e gli Affari Interni sta valutando la prima proposta di azione condivisa emersa dal recente summit di Malta: ogni decisione presa non può non garantire il pieno rispetto del diritto internazionale. Poiché la Libia non può essere considerata un porto sicuro, l’Europa deve assumersi la responsabilità di garantire vie di accesso sicure dalle aree di crisi o di passaggio.

“La nuova perdita della vita di donne, bambini e uomini morti o ancora dispersi in queste ore davanti a Lampedusa sia un monito per l’Europa, che dal 2014 discute per cercare un’azione congiunta per il salvataggio e l’accoglienza di chi cerca di attraversare il Mediterraneo mettendo a rischio la propria vita. Nel frattempo, però, 18.800 persone hanno perso la vita o sono disperse nel Mediterraneo, più di 15.000 nel Mediterraneo Centrale[1], esi è rinunciato progressivamente alle operazioni di ricerca e soccorso privilegiando la protezione dei confini e arrivando a scoraggiare l’impegno di tanti per il salvataggio in mare,” ha dichiarato Raffaela Milano, Direttrice Programmi Italia-Europa di Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro.

Un’azione condivisa potrebbe essere un’opportunità unica per cominciare a guardare e ad agire nella giusta direzione.

“Nel 2019 quasi 7.000 rifugiati e migranti sono stati intercettati in mare dalla Guardia Costiera Libica e riportati nel Paese, dove subiscono gravissime violazioni dei diritti umani. Gli stati membri devono essere anche in grado di assumersi la responsabilità condivisa di garantire vie di accesso sicure dalle aree di crisi o di transito, per evitare che migliaia di donne, bambini e uomini in fuga da condizioni di conflitto, fame o grave povertà continuino ad essere costrette a ricorrere ai trafficanti, subendo ogni tipo di violenza e mettendo a rischio la propria vita, come accaduto ancora una volta questa notte sotto i nostri occhi a Lampedusa.”

Le parole di Papa Francesco in visita a Lampedusa nell’ormai lontano 2013 risuonano oggi più attuali che mai: “Tanti di noi, mi includo anch’io, siamo disorientati, non siamo più attenti al mondo in cui viviamo, non curiamo, non custodiamo quello che Dio ha creato per tutti e non siamo più capaci neppure di custodirci gli uni gli altri. E quando questo disorientamento assume le dimensioni del mondo, si giunge a tragedie come quella a cui abbiamo assistito”.

“Dov’è tuo fratello?”, domanda ancora il Papa. Questa, ha ribadito, “non è una domanda rivolta ad altri”, ma a ciascuno di noi.

Sono persone che cercano di sfuggire a situazioni di difficoltà, cercano un posto migliore in cui vivere e far vivere i loro cari. Provate ad immaginare le grida di aiuto, le urla disperate di una madre che vede risucchiarsi dalle onde del mare un figlio; provate ad immaginare un giovane ricco di speranza, stipato nella stiva di una barca che nel mezzo del mediterraneo affonda senza lasciargli via di salvezza. Provate anche solo ad immaginare che tante storie non terminano con un lieto fine. Quelle storie sono le stesse che in comune hanno soltanto l’inizio: c’era una volta un uomo/una donna che volevano trovare un po’ di serenità altrove, lontano da un’Africa che “noi” abbiamo depredato e si vedono costretti a mettere in conto che quel viaggio verso la vita, potrà portare anche la morte!