Sacchetti per la raccolta differenziata, al via da lunedì la distribuzione

«L’impresa Sangalli rende noto, che a partire da lunedì 14 ottobre, inizierà la consueta distribuzione porta a porta del kit annuale dei sacchetti per la raccolta differenziata.

La prima zona ad essere servita sarà la n. 1, a seguire le altre e prioritariamente saranno raggiunte le utenze domestiche.

Si prevede che la distribuzione richiederà circa 40 giorni per coprire l’intera città.

Chi non sarà presente presso il proprio domicilio troverà nella cassetta delle lettere una cartolina.

Con tale cartolina, compilata con i dati dell’utente iscritto a ruolo TARI, potrà recarsi presso la sede della Sangalli in via Vecchia Barletta per ritirare il proprio kit, ma non prima del 20 novembre, dove a decorrere da tale data sarà allestito lo sportello dedicato».