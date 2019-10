La ragione che portò all’adozione del Pru di san Valentino fu sostanzialmente quella di ricucire il quartiere con la città, con interventi di riqualificazione e con la realizzazione di tutta una serie di opere di urbanizzazione, come marciapiedi, strade e verde.

Un sogno che viene da molto lontano e che pian piano prende forma nonostante le lungaggini burocratiche e i blocchi negli anni dei lavori per le più svariate ragioni.

Ora, girando nel quartiere si comincia a respirare quell’aria di freschezza che prima non vi arrivava a causa del muro che rendeva il quartiere un ghetto.

Quasi al centro di quella “piccola comunità”, quello che doveva rappresentare il cuore pulsante della stessa è abbandonato a se stesso, invaso da sterpaglie e qualche rifiuto. Si tratta del mercato rionale la cui copertura il 4 aprile 2012 “venne giù” subito dopo l’installazione. Un episodio grave che portò al sequestro della zona per permettere alla magistratura di approfondire le cause di ciò che accadde.

Ad oggi, a distanza di 7 anni, quel cuore pulsante è ancora bloccato, probabilmente, perché sotto sequestro giudiziario.

Non si conoscono i tempi di consegna delle opere al quartiere e alla città, ma si auspica che ciò avvenga quanto prima e non si perda altro tempo più di quanto non si sia già perso, perché è in ballo il futuro delle tantissime persone che risiedono in uno dei quartieri più popolosi della città.