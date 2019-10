Fa tappa ad Andria l'unità mobile della campagna "Al cuore del diabete"

A largo Torneo, oggi, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, ci sarà l’unità mobile della campagna “Al cuore del diabete” progettata per la valutazione diagnostica del rischio cardiovascolare correlato alla patologia diabetica.

Completato il percorso degli esami previsti, ci sarà l’opportunità di confrontarsi con gli Specialisti Diabetologo e Cardiologo per la valutazione dei risultati e ricevere utili consigli clinici.

Non solo: tutti i risultati saranno forniti, sia in formato cartaceo sia in formato digitale, per la condivisione con il proprio Medico di riferimento.

La postazione, inoltre, è attrezzata anche per la misurazione dei valori di emoglobina glicata e del profilo lipidico oltre che per effettuare l’Ecocardiogramma e l’Ecocolordoppler Carotideo. E prima ancora delle misurazioni saranno rilevate: pressione, peso, altezza, BMI (indice di massa corporea). E al completamento del percorso, Diabetologo e Cardiologo saranno disponibili per una valutazione.

Una buona occasione per controllare il proprio stato di salute e fare prevenzione.