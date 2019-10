Malattie sessualmente trasmissibili, la Croce Rossa fa scuola di prevenzione

Ha preso il via ieri, con un incontro rivolto agli studenti di 5^ dell’Istituto Tecnico Industriale “Jannuzzi”, la campagna per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili che anche quest’anno vede in prima linea la Croce Rossa Italiana di Andria, articolata in due momenti: dopo la somministrazione di un questionario in forma anonima su Hiv e sifilide, ieri la discussione dei risultati e attività conoscitive del problema.

Un’emergenza i cui dati sono stati messi in evidenza dall’Istituto Superiore di Sanità nel rapporto al 31 dicembre 2017:

- il numero di 3.443 nuove diagnosi di infezione da HIV pari a 5,7 nuovi casi per 100.000 residenti. L’incidenza italiana è simile all’incidenza media osservata tra le nazioni dell’Unione Europea (5,8 nuovi casi per 100.000);

- le persone che hanno scoperto di essere HIV positive erano maschi nel 76,2% dei casi;

- 690 casi di AIDS pari a un’incidenza di 1,1 nuovi casi per 100.000 residenti. Oltre il 70% dei casi di Aids segnalati nel 2017 era costituito da persone che non sapevano di essere Hiv positive.

A seguito di questi dati allarmanti, la Croce Rossa Italiana ha indetto, a livello nazionale, un bando per rilanciare (pioniere è stato l’anno 2018) la Campagna MTT (Meet: incontrare; Test: testare; Treat: trattare) in cui attraverso varie attività di sensibilizzazione alla cittadinanza e l’applicazione di test rapidi gratuiti per l’HIV e la Sifilide, vuole cercare da un lato di informare i cittadini e da un lato di offrire una diagnosi precoce per queste malattie.

Il Comitato Cri di Andria ha vinto il bando nazionale e proporrà alla cittadinanza andriese (soprattutto rivolgendosi a un target giovanile 18/30 anni) le seguenti iniziative:



- Incontri informativi nel mese di Ottobre/Novembre negli Istituti scolastici Superiori rivolti alle classi quinte. Attualmente hanno dato la loro disponibilità le seguenti scuole:

• l’Istituto Tecnico Industriale Statale Jannuzzi (circa 200 alunni);

• l’IISS G. Colasanto (circa 200 alunni);

• l’istituto Tecnico Commerciale Statale Carafa (circa 200 alunni).



- Realizzazione del “Villaggio della Prevenzione” il Venerdì 29 Novembre 2019 dalle ore 19 alle ore 24:00 presso Piazza Duomo (di fronte la Cattedrale) che sarà costituito da:

• Info point sulle Malattie Sessualmente trasmissibili;

• Stand di distribuzione preservativi e dimostrazione sul loro corretto utilizzo;

• Stand informativo del centro antiviolenza “Ri-Scoprirsi”;

• Stand di misurazione della pressione arteriosa e della glicemia;

• Stand informativo di consultazione medica con la presenza di Infettivologi/Ginecologi;

• Stand di somministrazione dei test rapidi Hiv e Sifilide.

Un’occasione per i più giovani di entrare in contatto con un tema di scottante attualità e prevenire il diffondersi di malattie purtroppo non ancora debellate.