Dehors, Montaruli: «Dov’è il ricorso presentato al Tar da Confcommercio e Confesercenti?»

«Il Commissario straordinario della città di Andira, dott. Gaetano Tufariello decide di resistere in giudizio avverso il ricorso presentato da cinque esercenti della città di Andria sulla questione Dehors. Lo fa in modo deciso e senza spreco di denaro pubblico in quanto l’opposizione sarà a cura dell’Avvocatura comunale. Ancora una volta il dott. Tufariello rompe schemi e manda segnali inequivocabili che sconvolgono in senso positivo comportamenti e abitudini della politica, specie quella precedente, che ha operato in ben altro modo lasciando un pessimo ricordo di sé e di tutta la schiera al seguito, compreso un certo mondo polisindacale asservito.

L’atto di costituzione in giudizio del comune di Andria è chiarissimo e parla unicamente di un ricorso presentato da cinque esercenti di corso Cavour. Null’altro di stravolgente e nessuna traccia delle due Confederazioni che hanno divulgato la notizia di un “loro” ricorso al Tar che non trovo da nessuna parte.

Cosa significhi tutto questo dovremmo chiederlo ai “colleghi” Claudio Sinisi, delegato Confcommercio Andria, Mario Landriscina, direttore Confesercenti Bat, Leo Carriera, direttore Confcommercio Bari-Bat e forse anche all'avvocato Fulvio Mastroviti, promotori della conferenza stampa con l’annuncio del fantomatico ricorso che, ad oggi, non troviamo da nessuna parte.

Dico questo non per spirito critico verso l’operato degli esimi colleghi, che hanno fatto delle loro scelte ma semplicemente per conoscere i contenuti del loro sedicente ricorso in quanto, se fosse vero che questo atto sia stato presentato, allora sarebbe interessante leggerne i contenuti per verificare poi i suoi effetti sulle altre città e anche per consentire alla nostra organizzazione di poterne legittimamente condividerne i contenuti oppure osservarli in maniera differente.

Sta di fatto che se fosse stato presentato da qualche parte dovremmo trovarlo. Se, invece, al contrario, ciò non fosse avvenuto ed il ricorso sarebbe solo quello dei cinque esercenti, allora ci sarebbe da aprire tutt’altra pagina.

Per la questione politico-sindacale il commissario Tufariello ha ampiamente replicato alle due associazioni “storiche» stroncandole ha concluso Montaruli.