Tantissimi spazi pubblici, con annesse aree dedicate al verde, sono, purtroppo, abbandonate a se stesse, sia per la carenza di risorse da parte dell’ente che non riesce a provvedere alla manutenzione, sia per l’inciviltà di molti andriesi.

Per combattere il degrado e sopperire alla mancanza di fondi comunali, il commissario prefettizio ha stipulato con diverse imprese cittadine contratti di sponsorizzazione con i quali il privato prende in gestione l’area, accollandosene le spese in cambio di visibilità con pannelli pubblicitari che saranno integrati nella stessa area.

Gli interventi previsti riguardano alcune rotatorie della zona PIP e l’area verde tra via Barletta e angolo viale Ovidio.

Una modalità di collaborazione tra pubblico e privato che è stata già sperimentata in altre città limitrofe con risultati più che soddisfacenti.

Ovviamente, gli impianti pubblicitari non saranno invasivi e non occuperanno tutte le aree ma saranno contenuti e i proprietari comunque pagheranno le tasse dovute.

Un modo questo per risparmiare risorse e destinare quelle poche rimaste per altri interventi, far cassa e riqualificare zone che, altrimenti, sarebbero rimaste nel degrado più totale.