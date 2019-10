Il Circolo della Sanità di Andria, sabato 12 ottobre, ha organizzato nella nuova sede del Museo diocesano “San Riccardo” il primo evento del biennio associativo 2019-2020, che vede protagonista il seguente tema: “La Cura in una Sanità che cambia: ieri, oggi, prospettive future”.

«Dopo l’incontro assembleare dei soli soci per la presentazione, discussione e condivisione delle linee programmatiche, circa 100 persone (soci insieme agli ospiti simpatizzanti del circolo) hanno visitato l’edificio “toccando” con occhi e mani i tesori custoditi, che sicuramente rappresentano una rilevante parte del patrimonio storico, artistico e religioso diocesano - commenta la dott.ssa Flora Brudaglio, presidente del Circolo della Sanità -. A guidare il gruppo sono state due giovani guide e due presenze significative: l’ingegnere Pasquale Losito, già Incaricato per i Beni Culturali della diocesi e don Giannicola Agresti, Direttore dello stesso museo. Ispirati e suggestionati dal fascino di questa testimonianza diocesana della storia, dell’arte e della liturgia, abbiamo concluso il momento assembleare con la proposta di impegno da parte del Circolo, in collaborazione con altre realtà cittadine, al recupero, cura e valorizzazione di opere del nostro territorio per permetterne poi la conoscenza anche alle future generazioni.

La serata è proseguita con un momento conviviale presso un ristorante del centro storico: il piacere dell’amicizia e la passione dell’impegno sono stati i colori di questo momento».